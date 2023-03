Isola dei Famosi 2023, ufficializzati nuovi concorrenti. Fervono i preparativi per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi che andrà in onda a partire da lunedì 17 aprile. Ilary Blasi, che quest’anno sarà affiancata da Vladimir Luxuria e Enrico Papi come opinionisti, è stata informata che l’inizio previsto per il Lunedì dell’Angelo è slittato: i vertici Mediaset non vogliono rischiare flop nel giorno di Pasquetta. In questi giorni si è molto parlato di Alvin e del suo rapporto con la conduttrice.

“Stando ad alcune indiscrezioni riportate da Di Più – abbiamo letto – ci sarebbero stati diversi scontri dietro le quinte dell’Isola dei Famosi tra Ilary Blasi e Alvin. Amici da oltre venti anni, l’ex Letterina di Passaparola e il collega a un certo punto avrebbero smesso di capirsi”. Secondo una fonte anonima i due non si sopporterebbero più. Ecco quindi spuntare il nome di Filippo Bisciglia come possibile inviato. Intanto il cast prende forma con nuovi concorrenti ufficiali.

Due nuovi concorrenti sull’Isola: di chi si tratta

In tutto in naufraghi in Honduras saranno quindici. L’ultimo nome uscito fuori è quello dell’attore e modello brasiliano Christopher Leoni, già concorrente di Ballando con le Stelle 16. Ecco poi Claudia Motta, Miss Mondo Italia 2021, ma anche il modello Gian Maria Sainato. Le ultime voci, inoltre, parlano del ritorno come inviato di Alvin, smentite dunque le liti con Ilary Blasi. Staremo a vedere. Intanto la pagina Instagram The Pipol Tv ha svelato i nomi di altri due concorrenti.

Secondo The Pipol Tv all’Isola dei Famosi vedremo un popolare speaker radiofonico che inizialmente aveva detto ‘ni’ e poi una famosa ex gieffina. Stiamo parlando di Marco Mazzoli che ha ideato e conduce “Lo Zoo di 105” trasmesso da Radio 105 e di Giulia Salemi. Ma attenzione, non parliamo dell’influencer che si occupa del sentiment social al GF Vip fidanzata con Pierpaolo Pretelli. La nuova naufraga è una giovane influencer e tiktoker di 20 anni, divenuta famosa come protagonista di una serie tv per ragazzi, Miracle Tunes.

Isola dei Famosi ci siamo, i concorrenti fin qui (più o meno) ufficializzati sono Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini, Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Gianmarco Onestini, Helena Prestes, Fiore Argento, Claudia Motta, Elga e Serena Enardu, Cristopher Leoni, Gian Maria Sainato, Marco Predolin, Cristina Scuccia (ex suor Cristina) e Giulia Salemi.

