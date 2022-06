“Si mette male”. Isola dei Famosi, Lory Del Santo senza pace: la notizia arriva dall’Italia

Isola dei Famosi, i sondaggi indicano chi lascia la Palapa. Nella serata di domani, lunedì 6 giugno, va in onda una nuova puntata del reality condotto da Ilary Blasi che è affiancata da Vladimir Luxuria e Nicola Savino. A finire al televoto nell’appuntamento del 30 maggio sono state Lory Del Santo e Estefania Bernal. Dunque il pubblico attende di sapere chi tra le due dovrà rifugiarsi sull’isola di passaggio, Playa Sgamadissima. E i sondaggi parlano chiaro.

Nelle ultime giornate Roger Balduino è stato costretto a lasciare l’Honduras. L’ex naufrago non riusciva infatti più a camminare dopo le ferite riportate nella sfida dell’orologio. Poi sono arrivati altri infortuni, un dente rotto, dolori ai piedi e pure una caviglia malmessa. Per lui l’addio è diventato così obbligatorio. Ma adesso a tenere banco è il televoto tra Lory Del Santo e Estefania Bernal. Non è la prima volta che succede e stavolta il pubblico dovrà scegliere chi salvare.





Lory Del Santo e Estefania Bernal, chi dirà addio all’Isola?

Manca poco alla finale del 27 giugno e all’Isola dei Famosi è tempo di sondaggi. Chi uscirà tra Lory Del Santo e Estefania Bernal. La prima ha vissuto giornate non semplici. Nelle ultime ore la showgirl è finita al centro di una rovente discussione con Luca Daffrè ed Edoardo Tavassi: “Mi ha insultata per dieci minuti. Mi ha insultato davanti a tutti per dieci minuti” ha detto Lory riferendosi a Luca.

Secondo i sondaggi sarà Lory Del Santo a dover lasciare la Palapa e finire su Playa Sgamadissima. C’è solo una piccola percentuale di distacco con Estefania Bernal, ma a quanto pare sarà proprio Lory a dover far compagnia a Pamela Petrarolo. Ormai è una questione di nervi. I naufraghi continueranno questa lunghissima edizione dell’Isola fino al 27 giugno. Inizialmente la finale era prevista per il 23 maggio. Così diversi concorrenti, una volta appreso del prolungamento, hanno scelto di lasciare: si tratta di Guendalina, Alessandro, Blind e Licia. Roger, come detto, invece ha abbandonato per motivi di salute.

Insomma per Lory Del Santo è davvero un periodo difficile. Negli ultimi giorni ci sono state diverse discussioni che l’hanno coinvolta. Come quella in occasione del compleanno di Nick Luciani in cui Lory ha dato degli incoerenti agli altri naufraghi: “Ieri sono andati contro di Nick solo perché ha dato un consiglio bonario… E niente… Oggi tutti felici, tutti contenti… Bravo Nick… Non c’è coerenza…”. E forse ora per Lory l’eliminazione è più vicina. Staremo a vedere lunedì se il sondaggio che la vede sconfitta da Estefania sarà rispettato e finirà su Playa Sgamadissima.

