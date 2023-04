Isola dei Famosi, brutta litigata tra la naufraga e l’ex suor Cristina. Fin dalle voci che la davano come futura partecipante al reality di Ilary Blasi, che quest’anno è affiancata da Alvin, Luxuria e la new entry Enrrico Papi, Cristina Scuccia ha fatto discutere parecchio. La sua storia, la sua scelta di abbandonare la vita in monastero e darsi al canto ha attirato le attenzioni del pubblico. Poi sono uscite voci ‘particolari’ sul suo conto: ad esempio che ha un fidanzato di cui però non parla.

Alcuni hanno pesantemente criticato l’ex suor Cristina accusandola di aver sfruttato la sua esperienza religiosa per tentare il successo. Come se fosse tutto frutto di un piano per entrare nello showbiz con una storia ad effetto. E pure sull’Isola le cose non è che vadano alla grande per lei. Una naufraga, ovvero Nathaly Caldonazzo, l’ha presa di mira e non ci è andata per niente leggera. La stessa ex gieffina si è resa protagonista pure di un altro duro scontro con Alessandro Cecchi Paone.

“È la schiavetta di Helena”, la stoccata di Nathaly a Cristina

Nathaly Caldonazzo ha accusato Cristina Scuccia: “È la schiavetta di Helena (Prestes, ndr)”. Questo perché l’ex suora prenderebbe sempre le sue difese. Non solo, secondo l’ex gieffina Cristina sarebbe poco interessata a chiedere informazioni sugli altri naufraghi, mentre è sempre al centro dell’attenzione perché tutti le chiedono del suo passato: “Tutti noi abbiamo vite interessanti e abbiamo voglia di parlarne” ha sbottato Nathaly (VIDEO COMPLETO).

Cristina Scuccisa si però difesa: “A me piace essere operativa e mi sto fidando di lei dato che è più esperta di me. Lei è una ragazza intraprendente e in un’esperienza del genere ho bisogno di qualcuno che mi traina”. Poi ha preicsato: “Non sono la schiava di nessuno. Mi trovo empaticamente con lei. Ci aiutiamo a vicenda. Ho il mio cervello. Ho dei miei pensieri che esterno pure a lei. Mi sento la schiava solo di uno che sta là sopra ed è sovrano di tutti”.

Al termine della puntata Nathaly Caldonazzo è finita in nomination e sulla spiaggia ha avuto un crollo: “Ho molte difficoltà a rapportarmi con molte persone – ha ammesso – a cominciare da Andrea Lo Cicero che adesso è anche leader, capirai… Penso di dare fastidio con la mia personalità ma non è un problema mio… Comunque la ruota gira, oggi è così e domani vediamo”. Intanto, però, il suo cammino sull’Isola si fa sempre più in salita.

