L’Isola dei Famosi 2023 ha già una protagonista assoluta: si tratta dell’ex suora Cristina Scuccia che, in queste ore, sta letteralmente spopolando. Durante la puntata di lunedì 24 aprile si è lasciata andare ad una lunga confessione. “Cerco di fare sempre tutto, anche per gli altri. Nella comunità religiosa si tendeva ad un bene unico, qui vedi chi la vive come se fosse un’esperienza spirituale e chi invece come un palcoscenico. A volte mi sento un pesce fuor d’acqua, pensavo “Che ci faccio qua?”.



E una risposta se l’è in parte data: “Mi piace anche il mio coraggio davanti alle mie paure. Ho paura degli animali, ma ho continuato a dormire. La cosa più difficile non è la fame, potrei andare avanti senza mangiare ancora un po’, ma ho difficoltà a trovare il linguaggio giusto per entrare in empatia con tutti. Basta poco per far accendere le micce, non si può quasi parlare perché vieni aggredita, non riusciamo ad entrare in sintonia”.

Leggi anche: “So cosa fanno davvero lì”. Accuse all’Isola dei Famosi, l’ex naufrago distrugge Ilary Blasi e gli opinionisti





Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia: “Perché ha lasciato il velo”



Non è stato facile per la Scuccia accettare di partecipare al reality: “Non è stato facile partire per l’Isola, ho pensato che in questa fase di cambiamento era giusto viversi l’esperienza, mia personale, cercando di lottare contro le mie paure, affrontare una comunità diversa. Attraverso gli altri si rivela una parte di noi sconosciuta. Devo limare delle cose di me, non ho paura degli altri”. Nelle ore scorse su di lui è intervenuta Vladimir Luxuria.



Nel salotto di Pomeriggio 5, davanti ai microfoni di Barbara D’Urso, Vladimir ha spiegato come: “Cristina mi piace molto e ti dico che è il personaggio con il quale mi identifico di più, perchè tutte e due abbiamo preso i voti, lei in convento, io in Parlamento. Due ex, mi identifico molto. E’ un personaggio molto forte, mi piace molto. Secondo me ancora non si è lasciata andare completamente”.



E ancora: “Perché sente di avere una responsabilità di rappresentanza anche della fede. Credo che dovrà dire ancora altri motivi per cui lei ha lasciato il velo. Quindi secondo me durante quest’Isola, forse, lei dirà qualcosa di più rispetto a quello che sappiamo adesso… e qui mi sto zitta”. Insomma, Vladimir non è convinta che tutta la verità sia venuta a galla ma che alla verità manchi davvero poco.