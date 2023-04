Ore tutt’altro che facili per Ilary Blasi, infatti la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2023 ha subito un durissimo attacco proprio a causa del reality show di Canale 5. E non sono stati risparmiati nemmeno gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. I tre sono stati criticati aspramente e sono state dette parole molto pesanti nei loro confronti. Non sappiamo se la padrona di casa replicherà ufficialmente a queste dichiarazioni, eventualmente anche con qualche frecciatina nella prossima puntata in diretta.

A contestare il loro lavoro è stato un ex concorrente del programma, molto noto a livello nazionale. Contro Ilary Blasi e gli opinionisti dell’Isola dei Famosi 2023 è stato molto pungente, ma anche su Amici 22 ha avuto da ridire come riportato dal Corriere della Sera, che lo ha intervistato: “Ad Amici fanno cantare tre giovani disgraziati e non inventano nulla. Usano belle canzoni, i giudici sulle poltroncine guadagnano un sacco di soldi come gli autori e gli unici che non guadagnano nulla sono i ragazzini da sbranare”.

Leggi anche: “Smettila o sono guai”. Isola dei Famosi, Ilary Blasi furiosa: confronto durissimo dietro le quinte





Ilary Blasi, fuori dall’Isola dei Famosi 2023 dure critiche a lei e agli opinionisti

Questo ex naufrago, oltre a distruggere Ilary Blasi e l’Isola dei Famosi 2023, coinvolgendo Luxuria e Papi, ha anche detto a proposito della sua squalifica dalla trasmissione: “Mi confortò Roberto Benigni, mi disse che con la bestemmia ero più vicino a Dio. Mica ce l’hai con l’Onnipotente, Dio non lo pigli in giro e lui lo sa che lo ami ugualmente”. Ma vediamo quindi cosa ha detto al Corriere della Sera, in riferimento all’ex moglie di Francesco Totti e ai due opinionisti del reality Mediaset.

Ad inveire contro di loro è stato Massimo Ceccherini, che ha esclamato: “Per capire la grandezza di Gino Strada e del giudice Falcone bastava osservarne lo sguardo. Invece in Renzi tutto incravattato, così come tanti altri della tv, penso alla nuova Isola dei Famosi, a Ilary Blasi, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, ecco vedi nei loro occhi la cattiveria, la spietatezza. Quello leggi, di me invece hanno ricordato soltanto la bestemmia”. Non resta che attendere repliche dei diretti interessati.

Massimo Ceccherini prese parte all’Isola dei Famosi nell’ormai lontano 2006, quando la trasmissione andava in onda su Rai 2 e la conduttrice era Simona Ventura. La sua avventura ebbe una durata molto limitata, 36 giorni, infatti fu cacciato a causa di una bestemmia.