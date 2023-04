Isola dei Famosi 2023, la seconda puntata non ha deluso le aspettative del pubblico tra sorprese, “prove epiche” e litigi. E in diretta è stato anche affrontato il cosiddetto “fuoco-gate”. Chi ha seguito i day time sa bene che durante la settimana alcuni naufraghi hanno avuto problemi ad accendere il fuoco e, dato che tra tribù diverse è vietato aiutarsi, hanno ricevuto una ammonizione.

Durante la diretta di lunedì scorso dell’Isola dei Famosi 2023 si è scoperto che gli Hombres e le Chicas si sono ritrovati di nuovo nella stessa situazione e Christopher ha confessato di aver barato per accendere il fuoco. Per lui una nomination, come provvedimento, mentre per le due squadre la decisione di spegnere il loro fuoco. Per fortuna, la Prova ricompensa che li ha aiutati a riconquistarlo.

Isola dei Famosi 2023, la notizia sulla terza puntata

Capitolo eliminato (che poi proprio eliminato non è): attraverso il televoto il pubblico ha scelto Marco Predoni, che ha sì lasciato la Playa, ma non è uscito definitivamente dal reality. Al momento si trova da solo in un’altra isola, chiamata “Sant’Elena”, e fra qualche giorno potrebbe essere raggiunto…

I nominati dai naufraghi sono Nathaly Caldonazzo e la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, mentre Andrea Lo Cicero, leader della settimana, ha scelto Fiore Argento. Ma non lo sapremo lunedì, festa dei lavoratori, perché la prossima settimana l’Isola dei Famosi 2023 cambia giorno.

La terza puntata del reality show di Ilary Blasi andrà infatti in onda martedì 2 maggio 2023, sempre in diretta e sempre su Canale 5 a partire dalle ore 21:45. Insomma, chi aspettava lunedì per conoscere le nuove sui naufraghi rimarrà deluso ma in fondo dovrà pazientare solo 24 ore. Il primo maggio, inoltre, salteranno anche UeD e Terra Amara. Ancora, il cambio programmazione Mediaset riguarderà anche l’orario di inizio del daytime di Amici 22 che, eccezionalmente, andrà in onda alle 15:25 e alle 15:55.