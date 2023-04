“Sei ancora vergine?”. La risposta all’Isola dei Famosi, Cristina Scuccia soddisfa la curiosità e risponde

Cristina Scuccia è una della concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023. Il reality show condotto da Ilary Blasi è iniziato da una settimana e gli animi nella playa si sono già scaldati. Ovviamente intorno all’ex suora c’è tanta curiosità e attenzione. Svestito l’abito religioso, Cristina Scuccia ha deciso di accettare l’invito di Ilary Blasi per mettersi in gioco con il reality show di Canale 5.

“Sentivo che l’abito non mi permetteva più quel processo evolutivo”, aveva spiegato Cristina Scuccia prima di sbarcare in Honduras insieme ai suoi compagni di avventura. “Sì adesso sono Cristina, Suor Cristina è dentro di me, se sono quella di oggi è anche grazie a lei. Ho fatto un bel percorso ed è stato complesso e difficile…”, aveva raccontato a Verissimo presentando la sua nuova veste.

Cristina Scuccia è ancora vergine? La domanda all’Isola dei famosi 2023

Da circa un anno Cristina Scuccia ha tolto il velo e cambiato completamente vita. Ha iniziato a lavorare come cameriera e si è trasferita in Spagna e ora è in Honduras per vivere l’esperienza all‘Isola dei Famosi. Durante la scorsa puntata in diretta, il concorrente Paolo Noise, conduttore della trasmissione radiofonica Lo zoo di 105, ha fatto qualche domanda scomoda alla naufraga.

Noise ha chiesto a Cristina Scuccia a quanti anni avesse preso i voti. “A 19 anni”, ha risposto l’ex suora, scatenando il commento dell’irriverente conduttore: “Ah quindi hai avuto un’adolescenza”. A quel punto la naufraga ha parlato anche del suo ex fidanzato: “Ho avuto un’adolescenza come tutti gli altri. Però, quando dovevo uscire la sera con il mio ragazzo… Era un impegno”.

Il discorso ha incuriosito i naufragi e questo punto, il collega di Noise, Marco Mazzoli ha fatto una domanda molto precisa a Cristina Scuccia: “Scusa, io te lo chiedo… Ma tu sei ancora vergine?”. Suor Cristina ha risposto ironicamente: “Cosa? Sono Leone io”. La naufraga non si è sbilanciata, ma secondo alcuni gossip che circolano Cristina avrebbe addirittura un fidanzato segreto.