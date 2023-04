“Ragazzi, correte!”. Isola dei Famosi, sulla playa la scoperta top. I naufraghi non credono ai propri occhi

Nella seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2023 c’è stato il primo eliminato di questa edizione. Durante la prima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi con opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria, è arrivata la prima nomination dei naufraghi appena sbarcati in Honduras. La settimana scorsa, Helena Prestes e Marco Predolin sono finiti al televoto.

In questa settimana pubblico dell’Isola dei Famosi 2023 ha votato per decidere chi salvare. In occasione della puntata andata in onda lunedì 24 aprile, i due naufraghi hanno scoperto il risultato del televoto. L’esito del primo televoto ha condannato il conduttore Marco Predolin.

Isola dei Famosi 2023, la scoperta dei naufraghi su Marco Predolin

L’ex conduttore è risultato il meno gradito al pubblico dell’Isola dei Famosi 2023. Il Il naufrago ha abbandonato l’isola principale, Playa Palapa, per dirigersi verso l’Isola di Sant’Elena, dove continuerà, per il momento, la sua avventura da solo. Sbarcato sull’Isola di Sant’Elena Marco Predolin si è detto felice di poter proseguire quest’avventura in solitaria. Ed è in questo momento che gli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023 hanno scoperto che Marco Predolin non è stato definitivamente eliminato dal reality show, ma era solo stato spostato in un’altra isola.

Durante il daytime, i naufraghi di Playa Tosta hanno sentito delle voci mentre facevano il bagno. “Ma è la voce di Marco”, ha detto Fabio Ricci. Anche gli altri naufraghi hanno capito che la voce che sentivano era quella dell’ex compagno di avventura. A questo punto, sentite le urla dei naufraghi, anche Marco Predolin ha alzato la voce e salutato i suoi ex compagni. Ora il mistero è stato svelato, anche gli altri naufraghi sanno che il conduttore non è tornato in Italia.

Il pubblico ha deciso che il naufrago a lasciare Playa Tosta è Marco Predolin. La sua avventura non finisce qui, andrà direttamente sull'Isola di Sant'Elena #Isola pic.twitter.com/rKOvYGHqXg — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 24, 2023

Il secondo appuntamento con L’Isola dei famosi 2023 cresce e si conferma leader della serata con 2.983.000 spettatori totali e il 22.49% di share, che sale al 24.23% sul pubblico attivo. La trasmissione condotta da Ilary Blasi ha toccato picchi che hanno superato il 32% di share e 3.900.000 spettatori.