Continua l’esperienza dei naufraghi a “L’Isola dei Famosi”. Floriana Secondi si è aggiudicata il posto in coppia con Clemente Russo e Marco Melandri è il secondo eliminato del reality e ha definitivamente tornare in Italia. I naufraghi Blind e Roberta Morise hanno abbandonato la Palapa per arrivare a Playa Sgamada e dopo il quinto appuntamento due coppie rischiano l’eliminazione.

Rischiano di abbandonare l’Isola dei Famosi Lory e Marco e Ilona Staller e Roger. Le due coppie sono finite in nomination e durante la prossima settimana si saprà l’esito del televoto chi dovrà lasciare l’Honduras.





Isola dei Famosi, Miryea Stabile su Ignazio Moser: “Ha ucciso un animale”

Curiosità e attenzione per l’Isola dei Famosi 2022, ma anche per la scorsa edizione grazie ad alcune rivelazioni ‘scottanti’ fatte da un’ex concorrente del reality show condotto da Ilary Blasi. Intervistata da Ignazio Moser all’Isola Party, Miryea Stabile, ex pupa de La Pupa e il Secchione, ha fatto una confessione sul fidanzato di Cecilia Rodriguez.

“Sto seguendo tanto questa Isola. – si legge sul sito Biccy – Per la prima puntata ero in diretta con Matteo Diamante, la Lodo e altri dell’anno scorso. Rivedere il programma che abbiamo fatto è stato bellissimo, ci siamo un po’ commossi. […] Igna è bravissimo a trovare del cibo e a fare queste cose di sopravvivenza”.

“Dico una cosa, lui ha fatto fuori un animale che non si poteva uccidere. – ha rivelato la Stabile – Ok non si poteva dire forse. Adoro, si ha fatto un po’ il Tarzan. Poi una volta stavamo facendo la legna io e lui e ad un certo punto ho sentito un rumore forte. […] Un ricordo non bellissimo è quando sono stata su Playa Esperanza. Abbiamo passato cinque giorni di tempesta e non si trovava cibo. Abbiamo mangiato per quasi una settimana soltanto cactus”.