Nella serata di lunedì 4 aprile è andata in onda una nuova puntata in diretta de ‘L’Isola dei Famosi’, condotta da Ilary Blasi. Indubbiamente il pubblico ha osservato con grande attenzione cosa poteva succedere tra Vladimir Luxuria e Nicolas Vaporidis, alla luce degli ultimi eventi della settimana precedente. E l’attore si è reso protagonista di un gesto, accolto con grande piacere dal pubblico. Immediata anche la reazione da parte dell’opinionista del reality show di Canale 5.

Ma oltre all’episodio riguardante Vladimir Luxuria e Nicolas Vaporidis, a ‘L’Isola dei Famosi’ c’è stato spazio anche per una dichiarazione ‘bollente’ di Ilona Staller. Jeremias, secondo me è bello e sensuale. Però lui è un po giovane. Però posso averci un rapporto platonico. Sì secondo me sceglierei Jere. Lui è molto carino mi piace, è tanto maschio. Roger è bello, ma non so ha l’età di mio figlio, mi viene una strana sensazione. Pensa che il mio piccolo ha 29 anni quindi siamo lì con l’età di Roger”.





Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis chiede scusa a Vladimir Luxuria

Ricorderete infatti che Nicolas Vaporidis aveva usato il genere maschile per rivolgersi a Vladimir Luxuria, scatenando la rabbia della donna. E nella puntata in diretta de ‘L’Isola dei Famoisi’ lui ha dichiarato: “Ilary, mi concedi un momento? Vorrei dire una cosa a Vlady se posso. Per quello che è successo l’altra volta, mi vorrei tanto scusare perché presi dalla diretta e dalla confusione io sento anche male. Mi scuso se ti ho mancata di rispetto e non era assolutamente mia intenzione. Ti chiedo davvero scusa”.

Infine, Nicolas Vaporidis ha aggiunto: “Tu sei una delle massime esponenti italiane per quanto riguarda l’identità di genere e la comunità LGBT. Spero di non averti offeso dicendoti caro, ti chiedo ancora scusa. Sono uno dei più forti sostenitori di questo e della libertà e te lo posso giurare su tutto quello che ho di più caro. Mi scuso ancora una volta”. E Vladimir Luxuria ha ammesso di essersi offesa, anche se ha accettato le scuse capendo che quelle scuse in diretta sono arrivate dal profondo del suo cuore.

Alla fine Vladimir Luxuria ha detto: “Io ho letto molte tue interviste di quanto hai recitato nel film Outing. Erano parole sul tema dell’omosessualità. So quanto sei stato vicino alla causa credimi. Hai detto una cosa che mi ha offesa ed ha offeso anche tante altre persone. Sei molto suscettibile, questo sì, ma io accetto volentieri le tue scuse. Si chiude un capitolo, se ne apre sicuramente un altro bellissimo. Quando arriverai in Italia, il più tardi possibile, ci faremo un bicchiere di Ouzo ghiacciato io e te insieme“.

