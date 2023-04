Nella serata di lunedì 24 aprile è andata in onda la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2023. E Ilary Blasi si è arrabbiata non poco con un concorrente, resosi protagonista di un gesto che va contro le regole del programma. Il naufrago ha provato a difendersi in ogni modo, ma lei non ha creduto alla sua versione e glielo ha fatto notare molto chiaramente. Ha anche usato delle espressioni molto dirette e lui ha cercato ugualmente di difendersi ed evitare che si sapesse qualcosa di ancora più scomodo.

Si era già deciso un provvedimento a carico del concorrente in questione, che avrà la sua porzione di riso dimezzata. Ma durante la diretta dell’Isola dei Famosi 2023 Ilary Blasi ha voluto comunque saperne di più, senza riuscirci fino in fondo. La padrona di casa ha esordito così: “Tutti noi qui in studio e a casa ci stiamo facendo delle domande e vorremmo anche delle risposte, sentite di cosa parlo. Non la puntare sulla pietà, noi ti abbiamo sgamato“, ha aggiunto l’ex di Totti.

Leggi anche: “C’è un provvedimento per te”. Isola dei Famosi, il naufrago ha violato il regolamento





Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi protesta: “Tu qui non vieni a rubare”

Nel corso dell’appuntamento con l’Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi ha continuato così il suo discorso col naufrago: “Non vieni a rubare a casa dei ladri, poi hai riacceso il fuoco. Come hai fatto?“. Il concorrente aveva inizialmente detto: “Non mangiavamo per tre giorni e il cibo non bastava per campare. Ho rubato un po’ di fuoco dalla Tribù Accoppiados. Ho usato comunque la tecnica dell’esercito“. Ma la presentatrice non ci è cascata: “Tu fai parte dell’esercito?”. E poi il diretto interessato ha rivelato di aver detto altre menzogne.

Ad aver fatto questi brogli è stato il modello Christopher Leoni, che ha subito un’altra punizione come confermato da Ilary: “Il pubblico vi guarda e chiede onestà, a me questa storia non convince e non mi fido. Mi rivolgo prima a Christopher, siccome questa è la seconda volta che trasgredisci le regole hai un punto in più nelle nomination. La prossima volta andrai dritto alle nomination, comunque abbiamo un dubbio e la produzione spegnerà i fuochi di entrambe le squadre”.

Infine, Ilary Blasi ha chiesto un parere ad un amico di Leoni: “Ma è sempre così bugiardo?”. E questa persona ci ha scherzato su: “Non sapevo di questo suo percorso nell’esercito”. Vedremo nei prossimi giorni se il modello avrà imparato la lezione.