Momento difficile all’Isola dei Famosi 2023. Un concorrente ha subito un provvedimento disciplinare per aver compiuto una scorrettezza in Honduras. In tanti sono rimasti subito sorpresi da ciò che era riuscito a fare questo naufrago e il mistero ha subito avvolto tutto il gruppo. Poi la produzione, dopo aver sicuramente analizzato bene la situazione, si è resa conto che qualcosa non fosse andato nel verso giusto e per questo motivo c’è stato un intervento tempestivo.

Intanto, prima di dirvi cosa è successo all’Isola dei Famosi e perché questo concorrente ha avuto un provvedimento, abbiamo saputo cosa ha fatto Ilary Blasi poche ore prima la puntata. Ilary ha preso completamente sonno, mentre era in treno ore prima dell’appuntamento con il programma televisivo. Era quindi sul sedile del convoglio e l’hanno immortalata mentre dormiva. Questa sua amica ha commentato: “Adrenalina pre-puntata“, in modo ironico.

Isola dei Famosi 2023, per un concorrente scatta un provvedimento

I naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023 sono rimasti a bocca aperta, quando hanno notato che questo concorrente vittima poi del provvedimento è stato in grado di accendere il fuoco senza grandi difficoltà. Tutti hanno cominciato ad insospettirsi, infatti Corinne Clery ad esempio ha detto: “No vabbè, siamo le uniche ragazze”. Andrea Lo Cicero non ci ha creduto e glielo ha detto in faccia e altri commenti perplessi sono arrivati anche da altri protagonisti del reality show di Canale 5.

Lo Cicero ha protestato subito con Christopher Leoni, accusato di aver mentito agli altri e di aver barato: “Non voglio subire un provvedimento per una tua mancanza, è impossibile che tu in un’ora sia riuscito ad accendere il fuoco. Prenditi le tue responsabilità e ammetti di aver sbagliato. Preferisco i fatti alle parole”. Il modello ha confessato di essere colpevole e successivamente ha letto anche quanto comunicato dalla produzione. Sono subito state prese due decisioni poco piacevoli per lui.

Christopher riesce ad accende il fuoco, ma le Tribù sospettano che abbia infranto le regole! #Isola 🔥

Quale sarà la verità? ⚡⚡⚡ pic.twitter.com/XWJhAeS7iE — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 24, 2023

Disposto lo spegnimento del fuoco, acceso irregolarmente, e c’è anche stata una punizione nei confronti di Christopher Leoni. Lui avrà una porzione di riso dimezzata, dopo aver violato le regole. Ha comunque chiesto scusa ai suoi compagni. Cliccando su video potrete vedere quanto comunicato al naufrago.