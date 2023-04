“Fiore ancora non lo sa”. Isola dei Famosi, la rivelazione boom sulla naufraga arriva nel momento peggiore

Isola dei Famosi, grossa sorpresa in arrivo per Fiore Argento. C’era grande curiosità per questa nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi che, oltre all’inviato Alvin, avrà al suo fianco Vladimir Luxuria e, notizia dell’ultima ora, anche Enrico Papi. Il conduttore tv, che ha sostituito Nicola Savino nel ruolo di opinionista, è stato sul punto di lasciare il suo posto dopo quello che è successo in studio tra lui e la ‘padrona di casa’.

Tutto sembra rientrato e dunque Enrico Papi dovrebbe rimanere dov’è. Intanto in Honduras assistiamo ai primi duri scontri tra naufraghi. Protagonista degli ultimi giorni è stata Nathaly Caldonazzo che ha avuto screzi sia con Alessandro Cecchi Paone, che tra l’altro è in crisi col compagno, e soprattutto con Cristina Scuccia. Ma gli altri come si stanno comportando? Che ne è, ad esempio, di Fiore Argento, la primogenita del maestro dell’horror Dario?

Grossa sorpresa per Fiore Argento: sull’Isola arriva la sorella Asia

Nata dalla relazione di Dario Argento con la prima moglie Marisa Casale, Fiore è sicuramente meno nota al grande pubblico della sorella Asia, ma sicuramente grazie all’Isola dei Famosi il gap sarà presto colmato. Proprio qualche tempo fa, in una delle sue rare interviste, la stilista ha parlato proprio del suo rapporto con Asia, che Dario ha avuto da Daria Nicolodi: “Ci dividono cinque anni d’età. Non sono tantissimi. Quando è nata Asia, andavo a sbirciare dentro la culla per vederla per stare con lei. Abbiamo un rapporto di sorellanza totale, anche un po’ materno una nei confronti dell’altra. Se qualcuno ci attacca facciamo muro, siamo lì a proteggerci”.

Ebbene, secondo quanto apprendiamo da Novella2000, Fiore Argento sta per ricevere una bellissima sorpresa: sua sorella Asia è infatti in partenza per l’Honduras e presto le due potranno abbracciarsi. Chissà se la visita sull’isola dell’attrice sarà limitata solo a vedere la sorella maggiore oppure se per lei è previsto magari un ruolo da ‘outsider’ o ‘disturbatrice’ delle dinamiche sull’isola. In ogni caso tutto si scoprirà martedì 2 maggio quando sarà trasmessa la terza puntata del reality.

Intanto Fiore sta assaggiando le durezze dell’Isola dei Famosi. Tanto per cominciare ha avuto un diverbio con Corinne Clery e in confessionale la stilista ha ammesso di non sopportare “Questa cosa di punzecchiare con il sorriso” dell’attrice. Poi Fiore è stata travolta da un tronco e ha discusso con Helena Prestes che nel frattempo pare aver legato parecchio con Cristina. Cosa quest’ultima che ha mandato fuori dai gangheri Nathaly Caldonazzo. Insomma, come vedete le acque sono un tantino agitate in Honduras. E non ci riferiamo al mare…

