A pochi giorni dalla terza puntata dell’Isola dei Famosi 2023 c’è una situazione incerta legata ad Enrico Papi. Da lunedì 24 aprile non si fa altro che parlare di una possibile decisione clamorosa sul futuro dell’opinionista, che potrebbe essere mandato via a causa di alcuni comportamenti ritenuti non idonei. In particolare, uno dei gesti che ha fatto maggiormente scalpore è quando ha tolto dalle mani di Ilary Blasi la busta, che conteneva al suo interno il nome del concorrente che avrebbe dovuto lasciare il programma.

Lui lo ha fatto in modo scherzoso, ma nonostante questo sembra che la padrona di casa e gli autori dell’Isola dei Famosi 2023 non siano stati super felici. E addirittura Enrico Papi potrebbe essere cacciato anzitempo con la trasmissione che dovrebbe mettersi subito al lavoro per trovare il sostituto, che affiancherebbe Vladimir Luxuria. Visto che le indiscrezioni sono diventate insistenti, il sito Fanpage si è messo alla ricerca di informazioni più precise e si è scoperta tutta la verità.

Isola dei Famosi 2023, la verità sul futuro di Enrico Papi

I primi ad esprimere dubbi sul futuro all’Isola dei Famosi 2023 di Enrico Papi erano stati i giornalisti di The Pipol Gossip, che si era soffermato su queste presunte incomprensioni. E non era stata esclusa la decisione drastica di Mediaset. Ora Fanpage ha cercato di dissolvere tutti i dubbi e ha rivelato cosa sarebbe successo. A quanto pare la produzione non ha fatto i salti di gioia, quindi l’opinionista è stato probabilmente richiamato all’ordine, ma non sarebbero in arrivo scelte durissime.

Ecco quanto svelato su Enrico Papi: “Secondo quanto apprende Fanpage.it, un allontanamento di Papi sarebbe altamente improbabile. Contravvenire a quanto messo nero su bianco su un contratto che regola una prestazione professionale finirebbe per rivelarsi controproducente, soprattutto in termini di costi e per la rete. L’ipotesi momentaneamente più probabile consiste in un intervento autorale mirato a placare Papi“. E Ilary avrebbe chiesto che simili episodi possano non verificarsi mai più in diretta.

Quindi, gli autori dell’Isola non sarebbero intenzionati a licenziare il conduttore televisivo. Ma certamente i telespettatori guarderanno la prossima puntata del 2 maggio con ancora maggiore curiosità per capire che tipo di atteggiamento assumerà Enrico Papi.