Paura all’Isola dei Famosi 2023 per un incidente che ha coinvolto due naufraghe. Una di loro in particolare avrebbe rischiato grosso, come lei stessa ha confessato. Questa concorrente si è arrabbiata non poco, infatti si è scagliata contro la compagna di avventura che dovrebbe fare maggiore attenzione per evitare problemi seri. Subito gli altri presenti in Honduras si sono preoccupati per l’accaduta e si sono sincerati delle condizioni di salute della donna, la quale ha inveito con forza.

Questo episodio all’Isola dei Famosi 2023 potrebbe rappresentare uno spartiacque per l’aumento delle liti. Un incidente improvviso del quale se ne parlerà sicuramente nella prossima puntata in diretta con Ilary Blasi, prevista eccezionalmente martedì 2 maggio a causa della festività del primo maggio. E in studio potrebbe clamorosamente non esserci più l’opinionista Enrico Papi, che avrebbe avuto già incomprensioni col programma e potrebbe lasciare anzitempo.

Isola dei Famosi 2023, incidente in Honduras: piovono accuse tra naufraghe

Mentre si stava consumando una delle normali giornate all’Isola dei Famosi 2023, un incidente ha colto tutti di sorpresa. Un masso è infatti caduto sfiorando una delle concorrenti e la ‘colpa’ sarebbe stata di un’altra naufraga. Quest’ultima ha detto: “Non sono stata io, è stato un incidente”. Ma la compagna ha polemizzato: “Sì, è stato un incidente, un masso addosso mi hai tirato. Prima di buttare i tronchi addosso a me, sai quanti me ne ha buttati addosso in un attimo? Un masso, questo mi ha gettato”.

Ad essere quasi colpita da questo oggetto è stata Fiore Argento, che se l’è presa con Helena Prestes. La modella, amica di Nikita Pelizon, ha aggiunto: “Potevo cadere sopra di te, capisco che è fragile e dolce ma qua è un’isola selvaggia. Le cose possono succedere, siamo un gruppo e deve sempre incolpare me. Ha questo tono di vittima e non va bene”. Le due naufraghe hanno avuto dunque una discussione e infine ad intervenire è stato il leader Andrea Lo Cicero.

Lo Cicero ha affermato: “Vi chiedo tra di voi la massima collaborazione, comunque Helena non puoi andare ad infognarti lassù per un tronco, perdonami”. Chissà se ci sarà un chiarimento, ma per il momento la situazione è tesa. Fortunatamente non ci sono state comunque conseguenze fisiche per la sorella di Asia Argento.