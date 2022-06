Isola dei Famosi, finale avvelenata dalle critiche. A scatenare una vera e propria tempesta su Ilary Blasi e la produzione sono i fan. Sono giorni molto turbolenti questi per il reality, con pesanti accuse che erano volati tra l’ex naufraga Lory Del Santo e Vladimir Luxuria. “Luxuria non ha avuto neanche l’accortezza di basarsi su cose dette o successe per denigrarmi. L’ha fatto andando sul piano personale e ha sbagliato. Gli opinionisti dovrebbero essere più obiettivi e non di parte”. ha spiegato a Novella 2000.



E ancora: “Se io e lei chiariremo? Più che chiarire, snocciolerò ogni giorno qualcosa per informare il pubblico della vera realtà dell’Isola. Vedrete. Sapevo che non avrei vinto. Anche perché dallo studio sono stata screditata. Mi ha sorpreso il fatto di essere riuscita a parlare in diretta con Ilona Staller che mi attaccava inventandosi qualsiasi cosa”.





Isola dei Famosi, finale avvelenata dalle critiche: fan furiosi



Così mentre scatta il totonome del vincitore. In finale i nomi di Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Nick Luciani, Marialaura De Vitis, Luca Daffrè e Mercedesz Henger. Stando alle previsioni, pare che il nome fortunato sia proprio quello di Nicolas Vaporidis. Lo si apprende dai siti di scommesse on line Snai, Sisal e Planet Win dove la vttoria del naufrago è data a 1,30. (Leggi anche “Roba oscena”. Barbara D’Urso, la foto intima con tutto in mostra e subito la bufera: “Alla tua età…”)



Nicolas Vaporidis ha saputo finora meglio degli altri interpretare il gioco. Un’esperienza ai limiti della sopravvivenza per i naufraghi vip del reality show di Ilary Blasi. 99 giorni alle spalle, prove di resistenza, sfide per misurare limiti, paure e capacità insieme a tante critiche. Tra cui quelle di Guendalina Tavassi che ha parlato senza mezzi termini di gioco falsato.



“Edoardo sarebbe rimasto se gliene avessero dato la possibilità. È stato bruttissimo vederlo andare via. Sognavamo un podio con lui, Nicolas e Carmen, non con persone che sono arrivate ieri. Non la trovo giusta questa finale. Prima me ne vado io perché prolungano il gioco e non posso restare, poi anche mio fratello è costretto ad andarsene”. E Non basta. Sui social, gli spettatori dell’Isola dei famosi hanno cominciato a lamentarsi per la programmazione delle ultime puntate del reality: in molti infatti non hanno apprezzato il fatto che da giovedì scorso non ci sono stati aggiornamenti sui naufraghi. E i dubbi sulla produzione, e questa scelta, non mancano.

“Tutto organizzato”. Lory Del Santo, la rivelazione choc: Isola dei Famosi sotto accusa