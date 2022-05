Barbara D’Urso, polemiche per una foto. La conduttrice, si sa, è un personaggio pubblico che non passa mai inosservata. In moltissimi la amano, ma in tanti sono spesso molto critici sia con i suoi programmi che con il suo ‘stile’. Recentemente la sua popolarità ha vissuto un periodo delicato. I vertici di Mediaset hanno messo in discussione Carmelita e anche con La Pupa e il Secchione le cose non vanno benissimo. Ma proprio nelle ultime ore in tanti si sono scagliati contro Barbara per una foto.

Come molti sanno Barbara D’Urso è particolarmente attiva sui social dove non manca di aggiornare i suoi numerosi fan. Lo ha fatto ad esempio recentemente quando ha pubblicato il video dei festeggiamenti per il suo 65esimo compleanno. In calze a rete e circondata da tantissimi vip Carmelita è apparsa in ottima forma. D’altra parte il fisico ce l’ha, inutile girarci intorno. Ma certo è che l’ultima foto pubblicata sul proprio profilo ha scatenato un mare di polemiche.





Barbara D’Urso, la foto su Instagram scatena un putiferio

Nell’ultimo post Barbara D’Urso ha pubblicato una foto di diverse peonie rosa. Il fatto è che, poco sopra la conduttrice mostra il suo generoso décolleté. Così, mentre lei ha scritto nella didascalia “Peonie e cuore”, in tantissimi hanno criticato la scelta di mettere così in risalto il suo seno.

C’è chi ha scritto “Sempre peggio” o “Per niente elegante…”. Chi invece ha commentato: “A me sembra più tette e peonie”. Un’utente scrive: “La signora D’urso non si smentisce mai alla sua età fare ancora l’adolescente”. Insomma, la stragrande maggioranza dei commenti sono negativi, aperte critiche oppure domande del tipo: “Il senso di questa foto???” oppure “Ma veramente?”. Tutta un’altra storia rispetto alla foto che mandò in estasi i suoi fan (leggi l’articolo completo).

Come se non bastassero tutte queste critiche c’è anche chi è andato oltre. Secondo qualche follower, infatti, Barbara D’Urso avrebbe utilizzato Photoshop per abbellire la foto, facendo apparire la pelle più liscia e levigata. Insomma, la foto ha creato un vero vespaio. E chissà come reagirà Carmelita. Se come al solito farà finta di nulla oppure risponderà per le rime ai suoi numerosi detrattori. Voi che ne dite?

