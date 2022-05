“Da Mediaset alla Rai”. Barbara D’Urso, clamoroso ribaltone in tv: la voce sempre più forte

Sempre più forte la voce di un addio di Barbara D’Urso a Mediaset. Gli ultimi deludenti ascolti registrati con la Pupa e il Secchione, danno forza a questa verità. Così nonostante Barbara difenda strenuamente il suo lavoro. Subito dopo la finale del reality aveva infatti affidato un post a instagram poi travolto dalle polemiche. Nel dettaglio aveva scritto: “La finale de La Pupa e il Secchione Show sfiora il 10% di share con picchi del VENTIDUE per cento!! Italia 1 terza rete nazionale dopo la partita di Champions e i David di Donatello in una serata come sempre piena di concorrenza!!”.



“Questa edizione della Pupa chiude con una media del 9,8% di share! Su Italia1! E anche ieri Pomeriggio5 è volato oltre il 18.5% di share!! Grazieeeeeeeeeee!!!”. Secca la riposta dei fan. “E basta con questo share! Non sai dire altro. Impara, dai veri presentatori che non si lodano mai. Chi si loda si imbroda!”. E ancora: “A me quest’anno non è piaciuto…era molto meglio quando i concorrenti erano sconosciuti…ora tutta gente vista e rivista oltretutto poco simpatica”.





Barbara D’Urso a Ballando con le stelle: Milly Carlucci ci prova



E molti altri seguono questo tenore. Il tramonto dell’epoca d’oro di Barbara D’Urso sembra aver orientato Mediaset a ridiscutere i termini del contratto in scadenza a fine anno. Barbara ha assicurato che il suo contratto, sarà presto rinnovato dall’azienda per la quale lavora ormai da tempo. Secondo Bubinoblog però ci sarebbe una novità importante: non sarà in esclusiva.



Tanto che gira la voce di una Barbara D’Urso a Ballando con le stelle. Non come concorrente ma come ballerina per una sera. Già gli anni scorsi pare che Milly Carlucci avesse provato ad avere la conduttrice in studio. Una proposta che piace molto pure alla d’Urso – fin da bambina una grande amante della danza – ma che è sempre stata costretta a rifiutare sia a causa dell’esclusiva con Mediaset sia per via dei numerosi impegni di lavoro.



Così mentre Milly Carlucci è al lavoro per definire la nuova squadra che sarà in pista dal prossimo 8 ottobre. Tanti i nomi sul piatto. Eccone alcuni: : Paola Barale, Mara Venier, Carol Alt, Bianca Guaccero, Violante Placido, Beppe Convertini, Emanuel Caserio, Michelangelo Tommaso, Monica Marangoni.

