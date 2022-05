“Avete vinto voi!”. La pupa e il Secchione, l’annuncio di Barbara D’Urso a fine serata: pubblico impazzito

La Pupa e il Secchione 2022 ha decretato i suoi vincitori. La coppia ha avuto la meglio in diverse sfide nel corso della finale e al termine della serata ha battuto al Bagno di Cultura i favoriti Emy Buono e Alessandro De Meo. Terzi classificati Francesco Chiofalo, alias Lenticchio, e Valentina Matteucci. I vincitori del programma si sono aggiudicati un montepremi di 20mila euro. Ma prima di decretare i vincitori, i telespettatori hanno dovuto assistere ad un brutto scontro tra Soleil Sorge e Antonella Elia.

La showgirl in alcune dirette Instagram ha criticato duramente la gieffina e ora, durante la finale, i nodi sono venuti al pettine. Alla giudice de La Pupa e il Secchione non è andato giù che Soleil abbia dato zero a Mila Suarez e Gianmarco Onestini e che tutti il pubblico abbia fatto il tifo per la Sorge. Ha detto: “Oh ma cosa urlate?! Ma non siamo mica nell’arena con i leoni! State molto calmi. Mila sta dicendo delle cose umane e della sua vita e non dategli contro come se fossimo in uno stadio. E pure tu Soleil non dovevi dargli zero, guarda che hanno ragione Mila e Gianmarco. Hai sbagliato tu sei un giudice ricordatelo”.





La Pupa e il Secchione, ecco chi ha vinto questa edizione

Poco dopo Barbara D’Urso ha decretato i vincitori de La Pupa e il Secchione 2022. Si tratta di Marialaura De Vitis e Edoardo Baietti. Tra l’altro la coppia si è formata nelle ultime puntate del reality show condotto da Barbara D’Urso. Come ricorderete, l’ex fidanzata di Paolo Brosio ha iniziato il suo percorso con Gianmarco Onestini.

Ad un certo punto della gara il fratello di Luca ha preferito abbandonare la De Vitis per fare coppia con Mila Suarez. A quel punto Marialaura è arrivata tra le braccia di Edoardo. C’è da dire che anche la strada di Baietti a La Pupa e il Secchione è stata piuttosto in salita. Come ricorderete, il secchione era stato assegnato a Paola Caruso.

Ma a causa dei problemi di salute della soubrette calabrese è stato costretto ad entrare in gioco più tardi rispetto agli altri partecipanti. Successivamente la Caruso è stata squalificata, dopo solo sette giorni di permanenza nella villa, per aggressione ai danni della Suarez. Ora i due hanno vinto La Pupa e il Secchione. E il pubblico è tutto con loro.

“Per il suo compleanno…”. Lulù, dopo l’addio di Manuel le parole inaspettate della principessa