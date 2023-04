All’Isola dei Famosi 2023 c’è grande curiosità per la coppia composta da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Ma ciò che stanno facendo in Honduras è qualcosa di molto emozionante, infatti lo hanno annunciato davanti a tutto il pubblico e alla stessa Ilary Blasi. Hanno voluto concentrarsi sul loro rapporto amoroso, infatti sono stati interpellati su questo tema e si sono aperti completamente. Parole che hanno fatto emozionare tantissime persone, che erano incollate davanti al piccolo schermo.

Ma all’Isola dei Famosi 2023 non si è parlato solo di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Infatti, al centro dell’attenzione c’è stata anche Cristina Scuccia. E su di lei ha parlato la mamma: “La mia prima reazione quando ho saputo? Me lo ha detto al telefono, l’ho presa bene anche se all’inizio ero sorpresa. Le ho detto: ‘Ancora non ti sei tolta l’abito che già vai all’Isola?’ Poi però ho deciso di supportarla e appoggerò sempre ogni sua decisione. Se lei incontrerà l’amore? Ben venga”.

Isola dei Famosi 2023, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini: cosa fanno

Tornando alla coppia dell’Isola dei Famosi 2023, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno rotto il silenzio sulla loro unione sentimentale. Il primo ha esclamato, come riportato dal sito Today: “Il fatto che possiamo mostrare la normalità di una delle tante forme possibili di amore è una cosa bellissima per noi. Io ne sono più che fiero. Di solito è la persona più grande d’età che ha paura di perdere il partner, ma evidentemente pensa che io abbia delle energie inesauribili e che chissà dove possa andare e cosa possa fare quando non sono con lui”.

Infatti, Simone ha ammesso di nutrire una forte gelosia nei riguardi di Cecchi Paone. Ma durante la loro esperienza all’Isola hanno fatto una cosa meravigliosa, ovvero festeggiare il primo anno di fidanzamento. Scattati baci e Ilary ha parlato di “zattera d’amore” per loro. Il conduttore e giornalista ha ancora esclamato: “Quando mi chiedono perché sto così bene con lui, cito un vecchio film che si ricordano soprattutto le mamme e le nonne: ‘Ti ho sposato per allegria’. Oltre a essere una persona serissima e molto affidabile, mi fa impazzire dal ridere”.

I due hanno già ottenuto un primo traguardo, infatti Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini sono diventati i primi leader della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, come scritto su Instagram dalla pagina ufficiale. Immune anche la tribù degli Accoppiados.