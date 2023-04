“Sono preoccupatissimi”. Isola dei Famosi 2023, la voce bomba dopo lo stop di Pier Silvio Berlusconi: cosa è successo

Isola dei Famosi 2023, preoccupazione per i nomi dei due naufraghi. Solo pochi giorni fa sul sito Dagospia si è diffusa la notizia del depennamento di alcuni naufraghi dal reality show di Ilary Blasi. Una scelta mirata e voluta dai piani alti della Mediaset per un motivo ben preciso: “Gira voce che ai piani alti, per essere più precisi nella persona di Pier Silvio Berlusconi, abbiano deciso intervenire sul cast modificandolo in extremis“. […] “Diversi nomi chiusi sono saltati all’ultimo, due esempi? Il prezzemolino Gianmarco Onestini e l’avvocato Luca Di Carlo, fidanzato della p0rnostar Cicciolina”.

Preoccupazione per due naufraghi all’Isola dei Famosi 2023. Tante le novità sul reality show con alla guida del timone Ilary Blasi pronto allo start sul piccolo schermo a partire da lunedì 17 aprile con una messa in onda prevista come sempre in prima serata su Canale 5. Nelle ultime ore, infatti, i fan del programma hanno avuto modo di apprendere alcune conferme direttamente sulla pagina social della trasmissione. Confermati non solo i nomi degli opinionisti presenti in studio, quelli di Enrico Papi e di Vladimir Luxuria, ma anche dei primi 4 concorrenti ufficiali scelti per sbarcare in Honduras.

Preoccupazione per due naufraghi all’Isola dei Famosi 2023: cosa sta succedendo

Ma la notizia di oggi colpisce l’attenzione del pubblico, reduce dalla bomba sganciata da Dagospia circa il depennamento della partecipazione di alcuni concorrenti dal programma, tira in ballo due nomi che sembrano preoccupare i giornalisti. Marco Rocchi su Libero si è così espresso: “Occhio alla lingua, viste le nuove scelte editoriali, per gli sboccatissimi speaker Marco Mazzoli e Paolo Noise. Trasformare l’Isola in uno Zoo non sarà consentito. Ma se andranno lontano, almeno sarà un po’ più divertente”.

Oltre a essere stati confermati Fiore Argento, Helena Prestes, Cristina Scuccia e la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini, nelle ultime ore si è appreso infatti che anche i due speaker dello Zoo di 105, ovvero Marco Mazzoli e Paolo Noise, sono pronti ad approdare alle Honduras. Ma la preoccupazione si diffonde e anche Mattia Buonocore su DavideMaggio.it ha espresso la sua perplessità in merito.

“Se il buongiorno si vede dal mattino, per la nuova linea editoriale imposta da Pier Silvio Berlusconi il cammino si preannuncia in salita. […] dalle parti dello Zoo di 105 il tono delle dichiarazioni non è certo di livello più alto. […] Visto lo stile della seguitissima trasmissione radiofonica, che non disdegna volgarità e battute esplicite, ci sarà “da temere” se davvero sarà così. Non a caso, Noise rivela: “Abbiamo dovuto firmare dei fogli aggiuntivi ad un contratto. Sono tre settimane che facciamo riunioni con persone preoccupatissime“.