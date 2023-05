“I miei gusti sessuali”. Messo alle strette, il naufrago ‘esplode’ e all’Isola dei Famosi succede il finimondo

Isola dei Famosi 2023, i sospetti si fanno sentire. Un’edizione del programma che ha decisamente fatto il suo debutto tra continui colpi di scena. Attriti, chiarimenti e tensioni sembrano essere il pane quotidiano delle puntate che, come riferito sul sito Dagospia, inizierebbero a pesare anche alla conduttrice Ilary Blasi: “Pare che Ilary Blasi sia particolarmente arrabbiata per l’andamento dell’Isola dei Famosi e dietro le quinte sarebbe intrattabile”. Ma le notizie non finiscono qui. Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che Gian Maria Sainato si sentirebbe al centro del mirino di Marco Mazzoli e Paolo Noise.

La verità di Marco Mazzoli dopo le dure accuse del naufrago. Dopo la cascata di sospetti di Gian Maria Sainato, uno dei due speaker ha deciso di prendere parola e affrontare di petto la situazione proprio per spazzare via ogni dubbio a riguardo: “L’altro giorno mi ha detto ‘Prendetemi in giro su tutto, basta che non parlate del mio orientamento’. Ma chi se ne frega del tuo orientamento ma vai”, precisa Mazzoli che poi decide di entrare nel dettaglio della questione.

“Ma chi lo ha mai preso in giro? Ma lui lo sa come noi prendiamo per i fondelli la gente nel nostro show? Ma di che cosa stiamo parlando? Ho solo scherzato con lui come faccio con altri. Quando è arrivato l’ho mandato sulla collina come rito, ma l’ho fatto per gioco e per creare un contenuto. Da qui in avanti mi stia lontano, ma chi se ne frega di lui”, ha aggiunto dopo i sospetti di Sainato. Mazzoli non ha deciso di mettere i puntini sulle i proprio per non lasciare nulla in sospeso: “Io e Paolo facciamo cose orribili, ma non qui. Non c’è mai stata la volontà di attaccare nessuno. Lui sta manipolando tutto per dire che faccio bullismo”.

“So già dove vuole arrivare, ho 50 anni e ho capito bene. Ma io non ci casco. Ho scherzato sul fatto che non mi piaceva il suo costume, non su altro”. E ancora: “Io non sopporto questa cosa di cercare di infangare gli altri. E ripeto che ho capito dove vuole arrivare con queste accuse assurde. Io non mi faccio prendere in giro da uno che è arrivato solo per mettere zizzania. Ma poi parlare di bullismo. Lui è una persona cattiva e sta facendo questo per metterci in una posizione sbagliata”, ha sottolineato Mazzoli.

Poi lo speaker chiosa così il duro sfogo: “Non so più come prenderlo, se mi muovo a destra sono omofobo, se lo faccio a sinistra sono un bullo. Allora meglio che non gli parlo. Almeno in questo modo non avrà appigli”. E dopo le parole di Mazzoli, tutti si domandano se avverrà o meno un chiarimento con Sainato o se i rapporti sono ormai del tutto compromessi. L’importante, in ogni caso, è avere la volontà di giungere a un chiarimento.