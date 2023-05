Ilary Blasi, fuori il rumor sulla conduttrice. Il mondo dello spettacolo e della televisione non è solo divertrimento e leggerezza: l’altra faccia della medaglia esiste e si fa sentire. La padrona di casa dell’Isola dei Famosi 2023 non teme rivali eppure stando alle ultime voci di corridoio sembra proprio che qualcosa sia andata contro ogni sua aspettativa. Il rumor riguarda la nuova edizione del reality show e si aggiunge a tutta una serie di colpi di scena che si sono rivelati ancor prima dello start del programma.

Ilary Blasi arrabbiata. La conduttrice dell’Isola dei Famosi 2023 ha un’esperienza televisiva alle spalle tale da saper distinguere un successo da un mero fallimento. Tante le voci di corridoio sulla presunta frizione tra lei e l’opinionista Enrico Papi, ma non solo questo creerebbe qualche ‘fastidio’ di troppo alla conduzione. A lanciare la notizia il sito Dagospia che tirerebbe in ballo alcuni malumori della padrona di casa da ricondurre proprio alla trasmissione e ai continui scontri che regge tutti sulle sue spalle.

Leggi anche: “Ci dobbiamo scusare”. Isola dei Famosi 2023: Ilary Blasi, passo indietro con Marco Predolin





Ilary Blasi arrabbiata, il rumor è una vera ‘bomba’: “Ne risentirebbe anche la liason con il niuovo fidanzato Bastian”

E per non farci mancare nulla, anche la vita privata di Ilary Blasi potrebbe aver ricevuto uno scossone. Mai portare i pensieri su lavoro a casa: regola fissa che dovrebbe tenere in considerazione ogni coppia. Stando al rumor messo in circolo sul portale web da Ivan Rota, le tensioni di Ilary Blasi potrebbero si rifletterebbero anche nella relazione con il fidanzato Bastian Muller.

Questa la notizia che si apprende sul sito Dagospia: “Pare che Ilary Blasi sia particolarmente arrabbiata per l’andamento dell’Isola dei Famosi e dietro le quinte sarebbe intrattabile. Oltre i problemi personali si trova ora a dover combattere contro molti inconvenienti come le accuse di cui sopra e lo share veramente non da urlo. Ne risentirebbe anche la sua liason con il nuovo fidanzato Bastian”.

Insomma, la situazione stando agli ultimi rumor potrebbe non essere delle migliori, ma al contempo resta importante precisare che la notizia non è andata incontro ad alcuna conferma da parte della diretta interessata. Il pubblico italiano dovrebbe dunque prendere con le pinze quanto riferito e provare a comprendere da solo quali potrebbero essere i punti deboli dell’attuale edizione del programma, posto che ci siano ovviamente.