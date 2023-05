Ilary Blasi, c’è grande attesa per la nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2023. Anche quest’anno la conduttrice è stata confermata al timone del reality show di Canale 5 ambientato in Honduras, sono invece cambiati gli opinionisti. Se Alvin resta l’inviato, al suo fianco in studio Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Costanti di ogni edizione, poi, le nomination e le sorprese per i naufraghi. Ad oggi siamo già a meno 2: Marco Predolin è tornato in Italia dopo alcuni esami medici che hanno evidenziato dei problemi di salute, Claudia Motta per un infortunio.

Nathaly Caldonazzo è invece reclusa sull’Isola di Sant’Elena dopo aver perso l’ultimo televoto. Chi la raggiungerà? Secondo i primi sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum Free il nome della persona che sarà salvata dal pubblico è quello di Cristina Scuccia, con il 50% di preferenze. L’ex suora è infatti una delle grandi protagoniste del reality show di Ilary Blasi. Sempre secondo questo pronostico si salverà anche Andrea Lo Cicero e a dover abbandonare il gioco sarà Christopher Leoni, votato solo dal 14%.

Leggi anche: “Ridicola, sembra Ivana Spagna”. Ilary Blasi mostra la foto hot in piscina e riceve pesanti insulti





Ilary Blasi cachet Isola dei Famosi 2023, “quanti soldi prende”

Spazio anche alle sorprese. Sembra che lunedì 8 maggio sbarcheranno in Honduras le mogli di Marco Mazzoli e Paolo Noise. Il sito Tv Blog sostiene che Stefania Pittalunga e Stefania Caroli sarebbero già arrivate in Honduras. E per la prima potrebbe arrivare la tanto discussa proposta di matrimonio, “tutto ciò naturalmente all’oscuro del buon Mazzoli e di tutti i suoi colleghi naufraghi”, si legge.

Ma torniamo a Ilary Blasi. Grande curiosità anche quest’anno sui look che sfoggia in puntata e sul cachet. Quanti soldi prende per presentare L’Isola dei Famosi 2023? Nessuna notizia ufficiale ma secondo Ivan Rota per Dagospia in questi anni di conduzione del reality show (dal 2021 per la precisione) avrebbe ottenuto una cifra molto importante.

“Stando ad alcune voci di corridoio , la conduttrice Ilary Blasi, che ha condotto L’Isola dei Famosi per molte edizioni, ha guadagnato circa 300mila euro per ogni edizione del programma“, si legge sul sito. Insomma, una bella somma. Ma ricordiamo che si tratta solo di un’indiscrezione, non c’è alcuna conferma in merito.