Bufera su Ilary Blasi, dopo la foto hot pubblicata sui suoi social. La conduttrice televisiva, nonostante avesse fatto rientro in Italia per condurre la puntata dell’Isola dei Famosi 2023 dello scorso 2 maggio, è tornata ad essere nostalgica e ha postato altre immagini della sua spettacolare vacanza in Marocco. Un gran bel regalo per i suoi 42 anni del suo fidanzato Bastian, ma non sono arrivati solamente complimenti per lei bensì diversi commenti tutt’altro che pacifici.

E Ilary Blasi, prima di ricevere queste critiche per la foto hot, aveva anche incassato un’altra brutta notizia. Secondo il Corriere della Sera, Francesco Totti sarebbe stato in grado di ottenere nuovamente il suo centro sportivo della Longarina, sfrattando di fatto sorella di Ilary Blasi, Silvia: “L’ordinanza sarà esecutiva il prossimo 30 giugno 2023. Tra nemmeno due mesi. Quel giorno l’ufficiale giudiziario si presenterà alla porta del complesso sportivo per intimare alla società Asd Longarina, di abbandonare la struttura con effetto immediato”.

Ilary Blasi, bufera per la foto hot: “Sembri Ivana Spagna”

Davvero pesanti le frasi rivolte ad Ilary Blasi, che non si aspettava probabilmente così tanta cattiveria dopo aver pubblicato questa foto hot che la ritraeva a Marrakech. Lei non aveva scritto nulla nella didascalia, se non il nome della città marocchina, ma ci hanno pensato i suoi odiatori della rete a distruggerla sul web: “Ma quale bellissima, si sta rovinando e mi sembra Ivana Spagna. La libertà fa male“, “Ridicola esibizionista, meno male che voleva proteggere i suoi figli”.

Nel suo scatto Instagram possiamo vedere Ilary indossare un bellissimo costume intero di colore nero, mentre si trova in una straordinaria piscina. E c’è anche chi ha criticato ugualmente il posto: “Certo che i riad a Marrakech nella medina sono tantissimi ma il più sfigato lo hai trovato tu Ilary…pieno di oggetti inutili, cuscini ovunque, terrazza sporca e bagni scomodissimi e senza bidet”. E ancora c’è chi l’ha invitata a fare una cosa precisa: “Vatti a nascondere che sarebbe più dignitoso“. Lei però non ha voluto rispondere agli hater”.

E ora Ilary Blasi dovrà anche concentrare tutte le sue forze per la prossima puntata in diretta dell’Isola dei Famosi perché l’ultimo appuntamento non ha riscosso il successo sperato, quindi Mediaset vorrà ottenere degli ascolti tv migliori.