Isola dei Famosi 2023, la decisione. Un’edizione densa di colpi di scena quella condotta da Ilary Blasi, affiancata dalla coppia di opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria. Il reality show si è concluso con la vittoria indiscussa di Marco Mazzoli, ma dopo cosa è successo? La trasmissione ha continuato ad animare le pagine di gossip, alla luce delle rivelazioni dei naufraghi che a gioco finito hanno deciso di porre sotto la luce del sole alcune verità. Ed è accaduto questo per molti concorrenti, la cui esperienza vissuta sull’Isola si è rivelata una vera e propria occasione di ‘rinascita’.

La verità dei Jalisse dopo l’Isola dei Famosi 2023. Sicuramente la loro partecipazione è stata tra le più chiacchierate di sempre: Alessandra Drusian e Fabio Ricci hanno saputo conquistare il pubblico facendo ritorno sul piccolo schermo in vesti del tutto nuove e inaspettate. Ma come riportato su Repubblica in un articolo-intervista di Tiziano Toniutti, il duo avrebbe tratto le somme dall’esperienza televisiva appena conclusa per poi prendere una decisione importante per il futuro.

Le verità dei Jalisse dopo l’Isola dei Famosi 2023: “Quando siamo arrivati lì…”

“E lì niente cellulare e soprattutto niente musica. Che è la cosa che mi ha più destabilizzato. Con la musica il tempo avrebbe assunto una dimensione più regolare, lì un minuto sembrava infinito”, sono state le parole di Drusian che poi ha aggiunto: “Ti devi adattare a quello che la natura ti propone. La pioggia, ad esempio. Ti devi difendere. Avevamo una sorta di capanna e un telo però non si dormivano sonni tranquilli perché comunque dovevi svuotare qui e là. La seconda settimana è stata quella più dura e dopo invece il corpo si è adattato e tutto è stato più semplice. Anche la mente diventa più lucida e centrata. In ognuno di noi c’è uno spirito di adattamento diverso dall’altro, c’è chi magari si abitua subito, chi invece non ce la fa”.

Le parole di Alessandra hanno risuonato anche nel pensiero di Ricci che ha dunque aggiunto: “Io semplicemente mi sono fuso con la natura. L’idea di partenza era affondare i piedi nelle radici nella terra, proprio di entrare all’interno della testa dell’isola, di affondare gli occhi nell’orizzonte. Era il nostro augurio, e ci siamo riusciti. Alessandra odia la sabbia, ha la pelle bianca, ottocentesca. Adesso è completamente un’altra, è abbronzata e serena nel rapporto con il mare. C’è stato un momento di crisi, ma lei è riuscita a risolverla. L’ha capovolta ed è arrivata in finale”.

E Drusian: “L’esperienza dell’Isola ce la porteremo dietro nella vita come nella musica. Sicuramente saremo noi, e sarà nostra. Non ci piacciono maschere e filtri, e nelle prossime canzoni porteremo tutta l’umanità e la sincerità di cui sentiamo ci sia davvero un gran bisogno oggi”. E l’esperienza televisiva sembra abbia suggerito la realizzazione del brano “Perdono”: “Assolutamente sì. Il ritornello, l’idea del brano abbiamo iniziato a definirli a casa. Poi ci hanno chiamato per L’isola, quando siamo arrivati lì io ho chiesto gli autori dei fogli e una penna, ma non c’era la possibilità a meno che di non partecipare a un gioco e ci è stato proposta una sorta di scommessa. Tutti quanti avrebbero dovuto rinunciare a un giorno di cibo per farci avere il materiale. Insomma i fogli non arrivavano, la penna non arrivava, dovevano stringere la cinghia tutti gli altri per per questa cosa che era totalmente nostra, noi abbiamo detto che non ci sembrava giusto. Allora ho preso le foglie secche, il carboncino del fuoco e e ci siamo messi a scrivere le strofe di Perdono”, hanno rivelato.