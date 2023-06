L’Isola dei Famosi è finita un paio di settimane fa e lasciato il posto a Temptation Island ma chiaramente i naufraghi protagonisti di questa ultima edizione trainata da Ilary Blasi continuano a fare notizia. Più o meno tutti hanno rilasciato interviste e raccontato retroscena e sensazioni di questa esperienza in Honduras, per alcuni terminata a un passo dalla finalissima. Ma c’è un concorrente che ha ricevuto una brutta sorpresa al suo ritorno in Italia: è stato lasciato. Della compagna aveva parlato in più occasioni della persona che lo stava aspettando a casa. O almeno così pensava.

In un momento di confidenze con il vincitore Marco Mazzoli, ha parlato di una storia appena nata con una ragazza. “Sono bisessuale e non è una cosa che ho mai nascosto o di cui mi sono vergognato. Tra uomini e donne non ho preferenze. davvero, non saprei dire se preferisco i ragazzi o le ragazze. Tutto dipende dalla personalità di chi incontro e mi colpisce. Magari ho avuto più flirt con uomini, però non così tanti di più e quindi non mi posso definire omosessuale”, il preambolo.

Leggi anche: “Non l’hanno mandato in onda”. Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo incastra la produzione





“Cornuto e mazziato”: lasciato dopo l’Isola dei Famosi

E poi: “Le ragazze mi piacciono e anche la mia ultima relazione prima di venire qui è stata con una donna. Ci siamo visti un po’ di volte e poi abbiamo detto ‘vediamo come andranno le cose quando tornerò’. Questo ci siamo detti prima che partissi”. Ma evidentemente “le cose” per Gian Maria Sainato non sono andate benissimo.

Questa ragazza ha infatti deciso di chiudere con l’ex naufrago, che infatti poche ore fa ha svelato di essere tornato libero: “Comunque la persona che pensavo mi stesse aspettando fuori, in realtà dopo l’Isola non mi vuole più – ha scritto su Twitter Gian Maria Sainato – Cornut e mazziat in questo caso dall’Isola dei Famosi“.

“Cornut e mazziat” in questo caso dall’Isola — Gian Maria Sainato (@giansainato) June 29, 2023

Poi un retroscena sui compagni d’avventura: ha anche rivelato che tra gli ex naufraghi c’è chi non gli parla più per colpa delle dinamiche del reality: “C’è gente che ora manco mi rivolge la parola solo perché l’ho nominata/dato bacio di giuda (insomma quelle robe lì da reality)… Non sanno manco distinguere il gioco dalla realtà. Ma jateven!”