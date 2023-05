Isola dei Famosi 2023, la previsione lascia qualcuno scontento. Il reality show di Ilary Blasi ha dato il via alla 17esima edizione, regalando al pubblico italiano fin da subito grandi colpi di scena. Sorprese a cominciare dal cast, che vede la partecipazione della chiacchieratissima ex suor Cristina, ma non solo. Anche alcune indiscrezioni sui presunti malumori della conduttrice nel dietro le quinte del programma, così come tensioni e litigi che come sempre non mancano all’appello: un’edizione dunque fin da subito chiacchieratissima, che oggi va incontro alla prima previsione.

Chi verrà eliminato dall’Isola dei Famosi 2023? Il gioco resta pur sempre tale e i concorrenti conoscono ormai alla perfezione le regole. Inevitabile, come sempre, il momento dell’eliminazione dal reality di uno dei concorrenti. Il sondaggio della settimana tira in ballo i nomi di Fiore Argento, Gian Maria Sainato, Helena Prestes, Marco Mazzoli e Paolo Noise. Ma la domanda è posta in positivo: “Chi vuoi salvare?”, recita il post pubblicato sulla pagina social della trasmissione.

Leggi anche: “Va fermata”. Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia: nessuno si fida più





Chi verrà eliminato dall’Isola dei Famosi 2023? Paolo Noise sembra essere vicino all’addio

Ed è così che i fan del programma hanno cominciato a votare. I risultati del sondaggio resi pubblici su Novella2000 sembrano parlare chiaro: ad avere la peggio sembra essere Paolo Noise che conquista un 9% pari a 57 voti. Poco più su si trova invece Gian Maria Sainato con un 14% e 87 voti, e ancora Marco Mazzoli con un 15% pari a 93 voti. La classifica al momento sembra trarre in salvo Fiore Argento che conquista il secondo posto con un 19% pari a 114 voti per poi vedere al primo posto Helena Prestes con un 43% pari a 264 voti.

E per fare un riepilogo dei nomi vip che hanno salutato le Honduras per far ritorno in Italia, questi sono Claudia Motta che ha vissuto l’esperienza televisiva in Honduras per 16 giorni, al pari di Marco Predolin. Hanno poi salutato i compagni di gioco anche la coppia più discussa, quella formata da Simone Antolini e

Alessandro Cecchi Paone dopo 24 giorni di permanenza in Honduras. Le sorprese continuano a essere dietro l’angolo e tante ancora le sfide da superare per i naufraghi rimasti in gioco.

Chi vuoi salvare tra Fiore, Gian Maria, Helena, Mazzoli e Noise? #Isola pic.twitter.com/MqYiXiXWdJ — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 8, 2023

E a proposito della coppia più discussa di sempre, Antolini-Cecchi Paone, negli ultimi giorni una notizia ha fatto il giro del web, partendo dal sito Dagospia che avrebbe rivelato al pubblico un retroscena choc sull’uscita di scena dei due: “Tanti i commenti sui social di persone felici per l’abbandono di Alessandro Cecchi Paone e del fidanzato Simone Antolini che hanno lasciato L’Isola dei Famosi […] Secondo alcuni, i due si sarebbero messi d’accordo a telecamere spente pur di non proseguire il gioco. Si dice anche che Antolini non potesse rivelare niente sulla figlia Melissa di quattro anni anche perché ne aveva parlato già troppo”.