Per quale motivo Cristina Scuccia ha lasciato il velo? Come tutti sanno la naufraga dell’Isola dei Famosi divenuta famosa dopo la sua apparizione – con vittoria – a The Voice of Italy nell’ormai lontano 2014 prima era una suora. Poi, però, dopo il successo ottenuto grazie al suo talento canoro ha deciso di abbandonare il convento.

Come ha rivelato lei stessa all’Isola dei Famosi e come aveva già dichiarato a Verissimo: “Ho capito che il convento non era il mio posto e questo mi ha fatto perdere completamente“. Ora il suo percorso dentro il reality di Ilary Blasi, a Playa Tosta, prosegue. Ma prosegue pure la ridda di voci, indiscrezioni, insomma il solito chiacchiericcio non confermato né smentito, sulla vita presente e passata di Cristina. Qualcuno ipotizza che possa avere una relazione con una donna. E tanto per non farci mancare nulla ha parlato pure il suo ex.

Leggi anche: “Io fidanzato con lei”. Isola dei Famosi 2023, piomba lui ed esce la verità su Cristina Scuccia





Platinette e l’invito a Cristina Scuccia

Nella sua rubrica su DiPiù, fa notare Libero, Mario Coruzzi, meglio noto col nome d’arte di Platinette, fa un invito proprio all’ex suora. Secondo il popolare personaggio tv “naufraghi e produzione dell’Isola, dei famosi stanno cercando in tutti i modi di far rivelare alla Scuccia la vera ragione per cui ha abbandonato il velo“. “Si tenta – scrive Platinette – di far dire il vero motivo per cui ha abbandonato la tonaca”.

Chissà se prima o poi questa curiosità verrà esaudita. Intanto Platinette ci prova: “Voglio dall’ex Suor Cristina la verità sull’addio al velo!”. Ognuno ha le proprie idee, ci mancherebbe. Ma qui, attorno alla naufraga che ha cambiato vita, l’ex suora siciliana da qualche tempo sulla bocca di tutti, si sta scatenando un inferno di gossip e supposizioni.

Com’è che si chiama quella serie tv sulla Rai con la meravigliosa Elena Sofia Ricci? Ah, sì, “Che Dio ci aiuti”. Ecco, che Dio ci aiuti per davvero. Perché qui stan diventando tutti matti. Cristina Scuccia non si scuce, scusate il gioco di parole, ma tutti intorno a lei è un vociare continuo: “Cosa sarà successo?”, “Ha incontrato un uomo?” o “È innamorata di una donna…”. Saranno affaracci suoi? No, ora che è diventata famosa lo deve dire per forza. O per piacere.

“Siete squallide, schifo”. Isola, pubblico furioso con Ilary e Vladimir. Quello che si è visto contro Cristina Scuccia fa venire i brividi