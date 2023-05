All’Isola dei Famosi Cristina Scuccia è una delle naufraghe più in vista. La sua vita è sicuramente una delle più seguite dal pubblico, dato che come ben sapete in passato è stata una suora. Poi ha deciso di togliere il velo e riprendere una vita non religiosa, sebbene ovviamente non abbia mai perso la sua fede. Adesso a parlare è stato il suo ex fidanzato, che ha rilasciato un’intervista a Di Più Tv. Proprio la concorrente si era soffermata recentemente sulla sua precedente relazione.

Questo quanto disse all’Isola dei Famosi Cristina Scuccia: “Ho avuto un ragazzo, ma quando dovevamo uscire insieme per me era un impegno perché a lui preferivo fare altro. La mia passione più grande era cantare e io preferivo investire le mie ore libere nel canto invece che stare con lui, in sua compagnia”. E ora l’uomo ha voluto dire la sua per raccontare cosa è davvero successo in passato tra di loro. Non è rimasto molto felice di quanto ha ascoltato in Honduras.

Leggi anche: “È deciso”. Cristina Scuccia, notizia bomba: l’ha detto davanti alle telecamere. Cosa è successo all’Isola dei Famosi





Isola dei Famosi, parla l’ex fidanzato di Cristina Scuccia

Fuori dall’Isola dei Famosi è intervenuto quindi l’ex partner di Cristina Scuccia, che si chiama Lucio Arcadipane e lavora come postino in Sicilia, nel ragusano: “Non la seguo più e non mi interessa: se Cristina ha parlato di me, non mi interessa. Io e Cristina, quando ci siamo visti per la prima volta, avevamo al massimo otto anni. Entrambi proveniamo da famiglie molto cattoliche e nella parrocchia del nostro quartiere aiutavamo il parroco a messa. Il fatto di crescere insieme ci ha avvicinati da subito”.

Poi Arcadipane ha ancora affermato: “Il nostro sentimento è cresciuto con noi, un poco alla volta, e non c’è stato bisogno di aggiungere parole a quello che sentivamo l’uno per l’altra. Il fatto che Cristina sia una persona con cui è molto facile parlare, una confidente attenta, mi colpì. Ancora oggi è una donna che sa dare il consiglio giusto. È questo che ci fece innamorare. Oltre a essere la mia fidanzata, era anche l’amica di cui mi potevo fidare. Cristina mi aveva presentato in famiglia, i suoi genitori sapevano di noi ed erano tranquilli”.

Infine, l’ex di Scuccia ha chiosato così: “Ci siamo lasciati un po’ prima rispetto al momento in cui ha deciso di prendere i voti“. Quindi, ha confermato che non ha più alcun contatto con l’attuale concorrente dell’Isola dei Famosi.