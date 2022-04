L’Isola dei Famosi 2022 è cominciata da poche settimane ma i colpi di scena sono già arrivati. Tra gli ultimi l’espulsione di Salvo Michetti. Il Cugino di campagna ha dovuto lasciare il reality poco dopo il suo arrivo per via di un’espressione blasfema pronunciata in diretta. Quindi il provvedimento di Mediaset.

Giovedì sera Ilary Blasi e Alvin hanno chiarito la situazione al pubblico dell’Isola dei Famosi, poi la puntata è andata avanti. Eliminata Roberta Morise, Floriana Secondi è stata nominata insieme a Clemente Russo e non l’ha presa bene. E infatti ha anche minacciato l’addio come abbiamo raccontato nel pezzo che trovate in fondo.





Isola dei Famosi 2022, Lory Del Santo spiffera tutto

E poi c’è Lory Del Santo, che partecipa in coppia col fidanzato Marco Cucolo. Nel corso dell’ultima diretta de L’Isola dei Famosi 2022 è approdata a Playa Sgamada dove ha fatto la conoscenza di Jovana Djordjevic, modella serba e moglie del calciatore di serie A, Filip Djordjevic.

Ma a quanto dice Lory Del Santo, la bella Jovana Djordjevic non godrebbe di una buona reputazione nell’altra isola, fra le amicizie dell’attrice e regista. Che infatti, come riporta il sito Biccy, non appena è arrivata sulla spiaggia ha subito messo le mani avanti: “Spero che io e te faremo amicizia, spero che non ce l’hai con me per qualche ragione che ti ha raccontato quella signora (Roberta Morise, ndr) perché tutto ciò che ti ha detto non è vero”.

Non è finita qui perché poco dopo Lory Del Santo ha continuato: “Anche io ho sentito parlare molto male di te, parecchio, ma tanto tanto, le cose più tremende. Io sono venuta qui per dirti che sei bellissima e comincio come se ti conoscessi ora, per me sei tutta positiva. Sodalizio!”. Non sono date da sapere queste “cose tremende” che sono arrivate alle orecchie di Lory Del Santo. Forse lo scopriremo nella prossima diretta dell’Isola dei Famosi 2022.

“Basta, vado a casa”. Floriana Secondi, sfuriata clamorosa all’Isola dei Famosi