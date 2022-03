“È arrivata la conferma”. Isola dei Famosi, risolto il mistero di Guendalina ed Edoardo Tavassi

L’Isola dei Famosi 2022 è ormai entrata nel vivo. Giovedì 24 marzo la seconda puntata del reality condotto da Ilary Blasi che ha come opinionisti Nicola Savino (che ha già presentato un’edizione) e Vladimir Luxuria che ha già vinto l’Isola. Col passare dei giorni stanno emergendo le prime dinamiche tra i concorrenti e non mancano litigi e incomprensioni. Floriana Secondi pare essere la protagonista di questi primi giorni in Honduras. Nel suo mirino è finito Marco Melandri, ex pilota di MotoGP.

Quest’ultimo reo di averle dato il bacio di giuda dopo la sua eliminazione dall’Isola dei Famosi: “Non lo voglio il bacio da Ilona […]. Marco Io ho fatto altri confessionali che tu non sai, in cui mi sono scusata con lui. Ma perché ti impicci, mi stai scendendo, te lo giuro. Sei omertoso, non sei sincero. Mi sorprendo di te, parli a vanvera. Io Ilary sono impulsiva, sono logorroica, ma non sono falsa e bugiarda”, ha detto Floriana.





In molti hanno notato l’assenza di Guendalina Tavassi e del fratello Edoardo. Entrambi erano inseriti nel cast ufficiale dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi, ma ancora non sono sbarcati in Honduras con tanto di delusione da parte dei fan che non vedevano l’ora di osservarli insieme agli altri naufraghi. La produzione dell’Isola dei Famosi 2022 ha infatti deciso di suddividere i concorrenti in più gruppi e farli entrare in gioco poco per volta.

Dunque nella serata di giovedì 24 marzo hanno fatto il loro ingresso tra concorrenti: Blind, Patrizia Bonetti e Roberta Morise. Il primo a passare il televoto è Blind, quindi il cantante è fuori dalla gara, è già nel cast che rimarrà su Playa Accopiada. Roberta e Patrizia invece se sono giocata alla prova del fuoco. Le due donne sono state messe di fronte a due fiamme e dimostrano che il Sesso “debole” in realtà è quello forte. Le due concorrenti non hanno mollato e hanno resistito 3.51 entrambe. Dopo un replay mandato dalla regia però si vede che patrizia si è leggermente spostata, quindi la prova è vinta da Roberta.

Ora non resta che attendere lo sbarco in Honduras di Edoardo e Guendalina Tavassi. Le anticipazioni svelano che i due fratelli entreranno in gioco a partire dalla puntata di lunedì prossimo. D’altronde anche le pagine fan di Guendalina si sono mobilitate in queste ore, annunciando: “Questa sera la nostra @guendalinatavassi non entrerà ancora ufficialmente in gioco insieme al fratello @edoardo.tavassi ma soltanto lunedì non perdiamoci la puntata!”.

