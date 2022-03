Jeremias Rodriguez, la faccia sorpresa in diretta tv. Protagonista indiscusso della nuova edizione de L’Isola dei Famosi con alla guida del timone una radiosa Ilary Blasi. Pare che la notizia abbia decisamente scosso l’animo del naufrago che non ha perso tempo di mostrare un’espressione stravolta durante la messa in onda. Il video del momento è diventato virale nel giro di poche ore.

Con ogni probabilità non è stato l’unico a restare sorpreso e sconvolto dalla notizia che dopo la disputa decisiva contro la Madedonia, ha visto la Nazionale Azzurra esclusa dai prossimi Mondiali 2022. La reazione sarà stata comune a tutti e anche sul volto di Jeremias Rodriguez è stato impossibile non cogliere la delusione.





E pare che la notizia sia stata appresa dal naufrago proprio nel bel mezzo della diretta tv. Durante il collegamento con Ilary Blasi per fare la sua nomination pare che Jeremias abbia afferrato la voce fuori campo di Nicola Savino a sconfitta avvenuta della squadra azzurra. Espressione sbigottita sul momento e a caldo: un momento che per molti utenti resterà impresso nella storia del reality.

E sempre a proposito del reality, nelle ultime ore il fratello Rodriguez è stato protagonista di uno scontro avvenuto con Nicolas Vaporidis. Tutto a causa di un atteggiamento ritenuto da Jeremias maleducato al punto da essere sottolineato durante il momento delle nomination: “L’unica persona che è entrata e non mi ha salutato è Vaporidis. Mi sembra un motivo valido, non c’è altro. La scelta l’ho presa da solo, ha salutato mio padre, a me no“.

Ma Jeremias ha raccontato anche tutti i dettagli della vicenda alla naufraga Estefania: “Gli ho fatto così con la mano, non me l’ha data, già mi sta sul co. Gli ho fatto l’occhiolino e non mi ha guardato neanche, e così ho detto vaffano ciao, nominato. Mio padre a fianco l’ha salutato, io sono rimasto con la mano così. Era successa questa roba, poi a me interessano queste cose, è educazione“.

