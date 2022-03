“Ma wow, finalmente”. Anna Tatangelo, l’ultima novità è una scossa per i suoi fan. E anche per lei

Novità su Anna Tatangelo. La cantante, diventata adesso anche una bravissima conduttrice televisiva, ha ricevuto una notizia sicuramente importante per il suo futuro. Siamo in presenza di un vero a e proprio stravolgimento, che indubbiamente avrà delle ripercussioni probabilmente positive sul pubblico. Un cambio di passo deciso e forte da parte di Mediaset, che ufficializzerà il tutto nelle prossime ore. Ma questa nuova decisione la si può considerare ormai sicura.

Anna Tatangelo è tornata a parlare nei giorni scorsi del suo ex Gigi D’Alessio. La cantante ha affrontato il trauma grazie alla psicoterapia: “Mi ha aiutato a concentrarmi su me stessa e su ciò che mi fa stare bene. Sembra una frase fatta, ma riuscire a farlo è davvero difficile. Ed è lì che poi trovi la forza per rinascere”. E oggi, effettivamente, Gigi D’Alessio sembra davvero un ricordo anche se i due, lo ricordiamo, hanno avuto anche un figlio, Andrea. Inoltre 14 anni di vita insieme non si possono certo cancellare.





A rivelare la grande novità su Anna Tatangelo l’informatissimo sito ‘DavideMaggio’, che ha fornito dettagli interessanti sulla sua trasmissione ‘Scene da un matrimonio’. Nonostante alcuni inizialmente fossero stati scettici su questo programma, l’artista e presentatrice è stata in grado di sorprendere tutti e i risultati che sta inanellando sono lusinghieri. Basti pensare che ha ottenuto più dell’11% di share. Un dato che ha permesso all’emittente di Pier Silvio Berlusconi di fare una scelta importante.

Il portale ‘DavideMaggio’ ha quindi scritto su Anna Tatangelo e ‘Scene da un matrimonio’: “Scene da un matrimonio si sposta alla domenica, infatti è bastato l’11,3% di share e 1 milione e 670mila telespettatori della scorsa puntata al programma di Anna Tatangelo per guadagnarsi la messa in onda domenicale”. Niente più spazio all’appuntamento del sabato, ma una sorta di promozione nella giornata di domenica. E poi è stato anche svelato cosa sarà trasmesso il sabato al suo posto.

Infine, è dunque stato comunicato che “ci sarà un doppio appuntamento il sabato con Beautiful e dalle 14.30 alle 16.30 una puntata extralarge di Una Vita, prima di Verissimo”. Per ‘Scene da un matrimonio’ un ulteriore attestato di enorme fiducia da parte di Mediaset, sempre più felice di aver puntato tutto sulle performance professionali di Anna Tatangelo, che sta andando anche oltre le aspettative.

