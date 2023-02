Dalla casa del GF Vip è uscita per motivi di salute, ma durante la sua permanenza (quasi 4 mesi) è stata una protagonista assoluta. Carattere schietto e voce inconfondibile è stata una presenza costante in molte dinamiche della casa. Il pubblico ha imparato a conoscere dei lati del suo carattere che nelle precedenti esperienze televisive non aveva mai visto e in più occasioni l’ha premiata quando era in nomination facendola restare a Cinecittà.

Patrizia Rossetti ora si gode una ritrovata popolarità dopo l’esperienza al GF Vip 7. La regina delle televendite ha dovuto alzare bandiera bianca: “Ho fatto delle analisi ma non c’è niente di strano. Sembra ci sia un’infezione non di grande portata, potrebbe essere dovuta dal Covid. E mi dispiace perché non riesco ad essere attiva nella Casa. Né attiva nel corpo, né attiva nella mente, è come avere un cagnolino che ti mordicchia. Ho dolore alle gambe, alle caviglie. Sono due o tre notti che non riesco a dormire perché non trovo posizioni, se sto ferma sento dolore, se mi muovo anche. Ho fatto le analisi, non c’è niente di strano però”, ha così annunciato il suo abbandono.

Isola, Patrizia Rossetti si propone a Ilary Blasi: “Potrei fare l’inviata”

Alfonso Signorini ha provato a convincerla, ma capendo la sua situazione ha fatto un passo indietro: “Patrizia, se hai un problema di disagio o di salute io faccio un passo indietro e rispetto la tua decisione, anche se sei una grandissima concorrente. Sei arrivata fino a questo punto, sono passati 105 giorni. Pensaci. Altrimenti facciamo un passo indietro tutti, se tu non te la senti di continuare io non mi permetto di insistere”

Nelle ultime ore Patrizia Rossetti è stata intervistata dal settimanale Chi e ha fatto una richiesta a Ilary Blasi. Le piacerebbe partecipare all’Isola dei famosi come inviata: “Sapendo che a 63 anni posso anche non fare niente – che sensazione fantastica – se vogliamo mettere la ciliegina sulla torta… Ma mi piacerebbe quel che non ho mai fatto, che so, l’inviata all’Isola dei Famosi. Alvin è molto bravo, anzi, è il più bravo, ma non mi dispiacerebbe una donna inviata e neanche più giovanissima”.

“Perché non scrivo un manuale su come si fa quando si abbassano le luci? È un’idea mica male, sa? Perché vede è una cosa che succede, fa parte della vita, della carriera, dei cicli professionali. È successo a tanti e a tante nel mondo dello spettacolo, non parliamo di meteore, succede e bisogna prenderla bene perché non finisce il mondo. – ha continuato Patrizia Rossetti – All’inizio, ovvio che ci sono rimasta male pure io, mi sono fatta l’esame di coscienza, volevo capire dove avevo sbagliato, ma non c’erano sbagli, la trasmissione andava bene, c’era soltanto volontà e voglia di cambiamento. Così, alla fine, ho apprezzato la mia vita più semplice, prima stavo 362 giorni all’anno in tv per dieci ore al giorno”.