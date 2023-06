Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2023 serata Nathaly Caldonazzo ha perso al televoto contro Fabio dei Jalisse e ha dovuto lasciare la Playa. Nel secondo televoto flash, che ha visto sfidarsi Helena Prestes, Alessandra Drusian, Andrea Lo Cicero, Gian Maria Sainato e Fabio dei Jalisse, il meno votato è stato Fabio dei Jalisse. Il cantante del famoso duo ex sanremese ha dovuto lasciare la Playa ed è stato definitivamente eliminato dal reality condotto da Ilary Blasi.

Helena Prestes è finita al televoto insieme a Gian Maria Sainato e durante l’ottava puntata ha parlato si un lato poco conosciuto di sé e dell’amore: “Per me rappresenta quello che non ho mai avuto nella vita finora non ho mai avuto un buon rapporto con gli uomini. Il primo rapporto è stato con il mio papà che era violento, con me e con mia mamma. Mi ricordo che litigava con mia mamma e gli dicevo: non fare così. Avevo sei anni. Lui non mi ha mai insegnato ad avere un rapporto con gli uomini”.

Isola dei Famosi, l’incontro tra Carlo ed Helena Prestes scatena Ilary Blasi: “Io un uomo così…”

“Il mio secondo fidanzato con cui sono stata otto anni era aggressivo come papà – ha detto ancora Helena Prestes all’Isola dei Famosi -. Quando una donna soffre violenza, ha paura degli uomini e delle persone. Si nasconde”. Poi nella sua vita è arrivato Carlo Motta, prima suo amico, poi amico speciale

prima dell’avventura in Honduras.

Helena Prestes aveva già parlato di Carlo Motta: “Piano piano ha fatto delle cose belle, è un bravo ragazzo, ha tanto cuore, è paziente. Avendo un’infanzia terribile, non ho avuto tempo di costruire un lato dolce del mio carattere e lui mi sta aiutando”. A quel punto Carlo è arrivato sull’Isola dei Famosi per fare una sorpresa a una incredula Helena. Nella sabbia Carlo aveva sepolto un anello, simbolo del loro fidanzamento.

La faccia di Ilary quando Carlo ha detto "quando tirni ti riempio di coccole" 💀💀 #isola pic.twitter.com/eVPVwoWiQf — R 🍷 Vs sessione (sono già esaurita) (@candemetlove2) June 5, 2023

Carlo Motta ha abbracciato Helena Prestes e le ha sussurrato una frase che ha scatenato la reazione di Ilary Blasi. “A me se uno tornava e me diceva “torna e te faccio tutte coccole….” ha commentato ridendo la conduttrice dell’Isola dei Famosi, nota per il suo sarcasmo. Ma c’è anche chi ha ha apprezzato le parole di Carlo: “Helena ha già vinto… Un uomo che ti dice: ‘resisti che mancano 2 settimane e poi ti riempio di coccole’ dice tutto”, ha scritto uno spettatore su Twitter.