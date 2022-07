Ilary Blasi e Francesco Totti, futuro in tv per l’ormai ex coppia. Della separazione tra la conduttrice e l’ex giocatore della Roma sta uscendo ogni giorno un dettaglio in più. Le indiscrezioni su una crisi tra i due erano state inizialmente rigettate al mittente come fake news. Ma i recenti sviluppi della vicenda hanno confermato che era tutto vero. Ilary e Francesco non stanno più insieme, lo ha confermato lei stessa la sera dell’11 luglio: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato”.

Subito dopo ecco uscire una valanga di notizie, sui veri motivi della separazione, sulla divisione del patrimonio, sulle persone che adesso sarebbero vicine all’uno e all’altra. Si è parlato così di rapporti familiari non idilliaci, del fatto che Francesco Totti si sia sentito solo dopo la morte del papà e tanto altro. Intanto Ilary Blasi è volata in Tanzania coi figli per lasciarsi alle spalle tutte queste voci. E già si parla di cosa riserverà il futuro per entrambi.





Ilary Blasi e Francesco Totti, futuro in tv per entrambi

La notizia che circola in queste ore è quella della imminente presenza in tv di Ilary Blasi e Francesco Totti. Per la conduttrice, ovviamente, non sarebbe una novità. Ilary è ormai da anni alla guida di diversi programmi, l’ultimo dei quali in ordine di tempo l’Isola dei Famosi. Nel corso degli anni l’abbiamo vista a Star in the Star, al Grande Fratello Vip, a Eurogames e pure alle Iene. La curiosità vera, però, riguarda il suo ex marito…

Se da un lato, come rivela Dagospia, Ilary Blasi ha rinnovato il suo contratto con Mediaset, cosa che la riporterà all’Isola anche la prossima stagione, dall’altro ci sono novità su Francesco Totti. Pare infatti che i dirigenti della Rai stiano pensando a lui per i Mondiali in Qatar. Sul noto portale leggiamo: “La direttrice di RaiSport Alessandra De Stefano sarebbe tornata all’attacco per averlo nella squadra dei talent. Riuscirà a convincerlo?”.

Non si sa ancora se Francesco Totti accetterà la proposta della Rai, intanto il suo presente dice ancora calcio. Dopo la parentesi da dirigente della Roma presto terminata, pare che la società guidata dai Friedkin gli abbia proposto un nuovo ruolo. Lui stesso ha dichiarato: “Vedremo cosa succederà, se dovessi assumere un ruolo di maggiore responsabilità, cambierò qualcosa”. E poi, chissà, la televisione.

