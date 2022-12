Nuova stagione de La Confessione, il programma che va in onda sul Nove in cui il giornalista Peter Gomez intervista i personaggi più discussi e allo stesso tempo amati del mondo dello spettacolo e della tv. In ogni puntata, gli intervistati raccontano senza filtri la loro verità e i loro chiaroscuri al giornalista italiano nato a New York. La Confessione è prodotto da Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demand sulla piattaforma streaming discovery+. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e tivùsat Canale 9.

E nella puntata che va in onda venerdì 30 dicembre a “confessarsi” è Ilaria D’Amico, conduttrice e giornalista. Tra i tanti temi toccati durante l’intervista a iniziare dalla lunga carriera nel mondo del giornalismo sportivo, il rapporto lavorativo e d’amicizia con Gianluca Vialli, la relazione sentimentale con Gigi Buffon. Spazio anche alla politica e ai retroscena come quello che riguarda la sua intervista scoop a Gheddafi nel 2006.

Ilaria D’Amico, lacrime in tv per la sorella Catia

Nell’intervista c’è stato anche il momento delle lacrime per Ilaria D’Amico: la giornalista si è commossa quando ha parlato della sorella Catia, scomparsa di recente a 59 anni a causa di un tumore all’intestino. Da quel giorno la vita della conduttrice cambiata, anche per via delle promesse che ha fatto alla sorella maggiore prima che venisse a mancare. Quindi Peter Gomez ha chiesto a Ilaria D’Amico di dire qualcosa a sua sorella “lassù”.

E lei ha risposto che non se lo aspettava, quindi ha aggiunto: “Cara Catia, noi ci parliamo spesso. Tu sai che le cose che io ti ho promesso, le manterrò tutte. E vigilerò. Parlo talmente tante volte con te che non ho bisogno di farti delle confessioni ulteriori. E sono più le volte che ti chiedo di occuparti di noi, ma sappi che io mi occupo di noi e di lei”. In questo caso il riferimento sembra proprio alla bambina lasciata da Catia.

Già in passato Ilaria D’Amico aveva già parlato in tv della sorella Catia: “Era il mio punto di riferimento su tante cose, era la base a cui tornare sempre. Alla fine ci siamo scambiate le forze reciproche. La sua ironia, la sua capacità di sperare fino in fondo, questo ci ha insegnato”. Ilaria D’Amico ha 49 anni e ha due figli: Pietro, nato dal primo matrimonio con l’imprenditore Rocco Attisani, e Leopoldo Mattia avuto dalla relazione con Gigi Buffon.