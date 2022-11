Ilaria D’Amico, la novità è già sulla bocca di tutti. Per la conduttrice televisiva italiana si sono aperte nuove prospettive sul fronte professionale. Ma se il debutto non ha dato i risultati sperati, non può dirsi altrimenti del secondo appuntamento del giovedì sera.

Insuccesso per Ilaria D’Amico anche per il secondo appuntamento del talk-show andato in onda in prima serata su Rai 2 con il titolo Che c’è di nuovo. Una puntata, quella del 3 novembre, che purtroppo è andata incontro a un risultato decisamente deludente. Infatti i dati di ascolti Auditel parlano molto chiaro e purtroppo non a favore della conduttrice, che dal canto suo, ha dato il meglio.

Insuccesso per Ilaria D’Amico con il suo nuovo programma. Cosa è successo

Un esordio, quello di Che c’è di nuovo, che per Ilaria D’Amico ha disatteso i risultati sperati, raggiungendo un 2,2% di share, pari a 349mila telespettatori. Ma anche per il secondo appuntamento, come si diceva, l’insuccesso è stato confermato. La puntata del 3 novembre ha riscosso un apprezzamento di ascolti pari all’1,7% per 299mila telespettatori. (“Si è capito”. Ilaria D’Amico e Gigi Buffon, per mesi brutte voci. E ora la prova definitiva).

Ma è bene sottolineare che il programma di Ilaria D’Amico non è stato il solo ad andare incontro all’impetuosità di numeri poco allettanti. Anche Belve con la timoniera Francesca Fagnani, andato in onda in seconda serata, ha raggiunto solo l’2,5% di share per 169mila telespettatori. E sono già in molti a chiedersi se i vertici Rai non si vedranno costretti a prendere decisioni estreme e farlo anche nel più breve tempo possibile.

E pensare che l’entusiamo per Ilaria D’Amico aveva raggiunto le stelle dopo diverso tempo di assenza dal piccolo schermo. A dare notizia del nuovo progetto professionale è stato Antonio Di Bella che aveva anticipato alcuni dettagli sul format del programma. Trattasi di puntate tematiche con un solo ospite, simile a quel che accadeva per Red Talks. Un vero e proprio viaggio tra argomenti che spaziano dall’attualità alla politica che si pensava potesse davvero partire con il botto. E invece, purtroppo, così non è stato, almeno per il momento.