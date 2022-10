Finalmente tutta la verità su Ilaria D’Amico e Gigi Buffon. In questi mesi si sono susseguite tantissime voci sulla coppia vip, infatti c’è chi fosse convinto che stessero ormai per separarsi. Poi però queste indiscrezioni non sono mai state confermate ufficialmente dai diretti interessati e ora è arrivata probabilmente la parola fine su questa vicenda sentimentale. Sono stati loro, senza comunque rilasciare dichiarazioni ufficiali, a far intuire quale sia attualmente il vero rapporto che hanno entrambi.

A smascherare Ilaria D’Amico e Gigi Buffon è stato il settimanale Chi di Alfonso Signorini, che ha dunque svelato tutta la verità sul loro legame. Ad inizio estate, precisamente lo scorso mese di giugno, erano usciti fuori rumor negativi su di loro che erano stati smentiti categoricamente da alcune immagini che ritraevano i due a Venezia sempre più innamorati. Ma queste voci non ci sono mai arrestate e adesso è arrivata un’altra prova, che potrebbe essere davvero quella definitiva sulla coppia.

Leggi anche: “Ora tocca a lei”. Ilaria D’Amico, la notizia dopo tanti anni: il momento è arrivato





Ilaria D’Amico e Gigi Buffon, crisi smentita

Dunque, Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sono stati colti sul fatto dai paparazzi del settimanale Chi. Praticamente dall’inizio del 2022 non si è fatto altro che far girare voci negative sul loro conto. I due si amano dal 2014, quindi da 8 anni, ma c’è chi fosse certo che la scintilla si stesse spegnendo piano piano. Adesso il settimanale di gossip ci ha voluto vedere chiaro e ha scoperto una cosa importantissima. Una svolta, che sa tanto di ufficialità, che convincerà probabilmente tutti gli utenti.

Dunque, Ilaria D’Amico e Gigi Buffon non si stanno per lasciare. Sono stati fotografati mentre passeggiano in modo romantico e si scambiano bellissimi baci nella capitale Roma. Il loro volto è molto sereno e testimonia il grande amore e affetto che li contraddistingue. Tutte le malelingue sono state dunque smentite, quindi la loro storia sentimentale continua a procedere a gonfie vele. Chissà se una volta per tutte queste illazioni su di loro cesseranno o se continueranno a esserci anche in futuro.

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon stanno insieme dal 2013. In precedenza aveva avuto una relazione sentimentale con l’imprenditore Rocco Attisani. Sono ormai arrivati a 10 anni di amore la conduttrice televisiva e il calciatore e ormai possiamo dire con certezza che la coppia è decisamente stabile.