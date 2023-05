Ormai il futuro di Fabio Fazio è stato delineato, infatti ha lasciato la Rai ed è pronto per la sua nuova avventura sul canale Nove. Intanto, è uscito fuori il nome del suo possibile sostituto, che ha rilasciato un’importante intervista. Il pubblico potrebbe vedere proprio lui su Rai3, con la speranza di eguagliare gli straordinari ascolti televisivi del presentatore. Ovviamente bisognerà vedere cosa faranno ufficialmente i vertici, ma intanto l’idea è stata lanciata.

Parlando di Fabio Fazio, che ha detto addio alla Rai dopo tantissimi anni al suo servizio, prima di dirvi il nome del possibile sostituto, nei giorni scorsi Luciana Littizzetto lo ha messo in imbarazzo: “Adesso ragazzi dobbiamo vedere cosa portare e cosa lasciare. I pesci chi li prende? Li teniamo a weekend alterni? Quest’estate chi li porta al mare? Chi lo sa? Filippa (Lagerback n.d.r.) la portiamo?”. E lui ha detto: “Certo, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro. Se vuole venire con noi, sempre”.

Fabio Fazio via dalla Rai, spunta ora il nome del suo sostituto

Durante una conversazione a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, questo noto cantante italiano si è anche soffermato su Fabio Fazio e sulla Rai. E subito in rete il suo nome come possibile sostituto del conduttore si è fatto insistente. L’artista ha innanzitutto affermato: “Il Messaggero dice che devo tornare in Rai con un programma, spero che la notizia sia attendibile, naturalmente mi piacerebbe, io chiusi il mio programma con sette prime serate su Rai1, feci grandi risultati soprattutto in rapporto ai costi”.

E poi ancora: “Se mi hanno già richiamato? No, ma in tre anni di esilio ho accumulato una serie di idee interessanti. Se mi piacerebbe andare in onda al posto di Fabio Fazio? Se avessi quella macchina da guerra che ti consente di avere quegli ospiti volentieri, anche perché dubito che Obama sia stato a Che tempo che fa unicamente perché c’era Fazio”. Lui è Enrico Ruggeri, che ha concluso così il suo discorso sul suo futuro: “Se me lo proponessero vorrei un salotto dove c’è narrazione, si sorride e si fa cultura. Questo è il mio pane”.

In veste di conduttore, Enrico Ruggeri ha presentato diversi programmi come Il bivio – Cosa sarebbe success se…, Quello che le donne non dicono e Mistero. Lui è stato anche concorrente a I migliori anni e ha successivamente condotto Lucignolo 2.0, Musicultura e Una storia da cantare.