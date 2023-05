Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, imbarazzo davanti a tutti. Ormai la stagione di Che Tempo che Fa è giunta al termine e con essa anche la collaborazione tra il noto conduttore tv e la Rai. Una decisione decisamente chiacchierata, poi l’approdo annunciato a Discovery in compagnia dell’inseparabile spalla destra, Luciana Littizzetto. Dopo le dichiarazioni rilasciate per il settimanale Oggi, Fabio Fazio riprende le redini della sua ultima conduzione al programma. E questo ovviamente non poteva che accadere senza lasciare un segno. Ci ha pensato come sempre Lucianina.

Luciana Littizzetto mette in imbarazzo Fabio Fazio in diretta tv. La coppia televisiva è pronta a salutare la Rai e sulla questione il conduttore non poteva che mettere chiarezza dopo tante voci di corridoio e le polemiche intorno al suo trasferimento: “Nessun vittimismo e nessun martirologio: detesto entrambe le forme di autocommiserazione. Non è proprio questo il caso. Semplicemente è andata così: continuerò il mio lavoro altrove. Non voglio mettere in imbarazzo nessuno, ma non voglio neppure sentirmi in imbarazzo”.

Luciana Littizzetto mette in imbarazzo Fabio Fazio: “Che facciamo? La portiamo con noi?”

Una decisione che non è stata presa a cuor leggero. Fabio Fazio in persona ne ha parlato non troppo tempo fa: “Avevo 18 anni quando ho cominciato. Non posso che avere gratitudine per la Rai, se dicessi qualcosa di scortese -e non accadrà- è come se lo dicessi contro di me. La Rai ha 70 anni, 40 li ha trascorsi con me e io con lei. In qualche modo siamo la stessa cosa”. Ma nel corso della puntata del 21 maggio, Luciana Littizzetto si è lasciata andare a una domanda che avrebbe messo in visibile imbarazzo Fazio.

“Questa giacca grigia la puoi lasciare alla Rai. Invece questo tavolo lo portiamo via o rimane qua? Adesso ragazzi dobbiamo vedere cosa portare e cosa lasciare. I pesci chi li prende? Li teniamo a weekend alterni? Quest’estate chi li porta al mare? Chi lo sa? Filippa la portiamo?“, ha domandato Lucianina. Poi la risposta di Fabio Fazio dopo alcuni secondi di silenzio non ha tardato ad arrivare.

“Certo, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro. Se vuole venire con noi, sempre. Adesso però non è il momento di parlarne”. E Luciana Littizzetto a questo punto ha sottolineato: “È il momento, manca una puntata. Quel cretino lì che ride, ce lo prendiamo? Non lo lasciamo alla Rai”, fornendo così l’ulteriore risposta di Fazio: “Non dire cose sconvenienti. Stiamo facendo la nostra trasmissione per la Rai e finiamo la nostra meravigliosa avventura”.