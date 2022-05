A Uomini e Donne arriva la svolta tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. E ora a parlare di loro ci pensa Federica Aversano, la corteggiatrice di Matteo Ranieri che ormai è uscita dal dating show di Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, Ida Platano sarebbe rimasta delusa dal comportamento di Riccardo Guarnieri che – per evitare fraintendimenti sul suo interesse – avrebbe deciso di non salutarla più. Quando però Maria De Filippi ha mostrato l’esterna di Veronica e Andrea, il cavaliere tarantino sarebbe scoppiato a piangere prima di uscire fuori dallo studio, rincorso da Ida Platano.

Una reazione che sarebbe arrivata dopo aver ascoltato il brano “Fai Rumore” di Diodato, “brano che gli ricorda la proposta di matrimonio che aveva fatto ad Ida Platano”, ai tempi della loro relazione. Rientrati in studio, si sarebbero commossi ballando insieme al centro dello studio. Quindi Ida Platano avrebbe sussurrato a Riccardo Guarnieri un “Non è mai troppo tardi”, parole che, però, non avrebbero avuto risposta. Per questo motivo Ida Platano avrebbe lasciato lo studio, rincorsa dal cavaliere con cui avrebbe discusso.





Insomma una situazione sempre più ingarbugliata per Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ora a parlare di loro due ci pensa Federica Aversano – che qualche settimana fa ha ricevuto un commento di apprezzamento da parte del cavaliere tarantino – sul Magazine di Uomini e Donne. Va precisato che non si sono mai incontrati in studio, visto che la corteggiatrice ha concluso il suo percorso prima ancora del ritorno di lui.

“Ah. Ecco (ride). Già credo che Ida non mi sopporti… e non ha ragione! Forse lo farei per smacco, mi sta antipatica per quello che ha detto su di me. È un bell’uomo. L’ho seguito, mi piace nei modi di fare. È molto carino e gentile”. Federica Aversano confessa che Riccardo Guarnieri “a primo impatto” le piace e lo trova “interessante”. Parole che probabilmente non faranno piacere a Ida Platano che con Federica Aversano aveva avuto una discussione in studio.

L’ex corteggiatrice crede che sia Ida Platano (“Non ci riesco”. Panico a Uomini e Donne, Riccardo scoppia in lacrime e lascia lo studio) a sperare in un ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri, anziché il contrario, visto quanto sta accadendo oggi: “Poi non so perché, ma quelli che escono con Ida si dichiarano interessati a me. Non abbiamo tanto in comune”. Federica Aversano è tornata alla vita di tutti i giorni e nell’intervista ripercorre la sua esperienza a Uomini e Donne. Come è facile immaginare il momento peggiore è stato il giorno della scelta: “Quel momento mi ha tanto deluso. L’ho già detto, non ho visto la sua coerenza e ho perso stima in lui. Credo si sia esposto con me con troppa leggerezza, mi sono sentita presa in giro. Forse lo avevo idealizzato, e mi sono resa conto che Matteo non era quello che pensavo”.

