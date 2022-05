Riccardo Guarnieri lascia lo studio in lacrime. Clamoroso nuovo colpo di scena a Uomini e Donne. Gli occhi di tutti si sono spostati immediatamente su Ida Platano. A cominciare da quelli di Tina che continua a non credere ai due protagonisti di Uomini e Donne sostenendo come, da tempo, i due siano d’accordo. L’obiettivo sarebbe il business, termine ormai entrato nel copyright di Tina. Riccardo Guarnieri ha ha spiegato di non provare più nulla per lei, se non una normale amicizia.



I due potrebbero essere riusciti a trovare un punto d’incontro ed essersi chiariti, ma secondo i fan della coppia e secondo Tina Cipollari, presto potremo assistere ad un colpo di scena. Ma intanto il colpo di scena viene da Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. Riccardo si dice pentito di non aver aspettato e confessa: “Sono stato troppo frettoloso”. Si giustifica però, con il fatto di aver avuto paura nel momento in cui lui si è accorto che Gloria era molto presa dalla loro conoscenza.





Riccardo Guarnieri lascia lo studio in lacrime

Da qui era arrivato il suo rifiuto a continuare. Gloria, da parte sua, se prima si era detta: “scioccata dalla decisione di Riccardo”, ora ha altro in mente. Da qualche settimana infatti frequenta un nuovo corteggiatore. Ma la vera notizia non è questa. Le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne dell’11 maggio 2022, rivelano che durante l’esterna di Veronica e Andrea è andata in onda la canzone “Fai rumore” di Diodato.



Un episodio che ha fatto scoppiare in lacrime Riccardo Guarnieri. Riccardo ha lasciato lo studio. Rincorso da Ida è tornato. Successivamente, Ida e Riccardo hanno ballato da soli al centro studio e, entrambi erano commossi. Al termine del ballo, Ida ha deciso di chiudere definitivamente con Marco, il ragazzo che stava frequentando, spiegando di non provare interesse nei suoi confronti.

Quindi nuovo colpo di scena. Ida ha raccontato di aver detto a Riccardo Guarnieri durante il ballo che “non è mai troppo tardi”. Peccato che lui abbia fatto scena muta. Il lieto fine, quindi ancora dovrà aspettare. Ma i colpi di scena, come visto in queste settimane, sono sempre dietro l’angolo.

“Ha scelto”. UeD, anticipazione bomba su Ida Platano e Riccardo Guarnieri: stop alle chiacchiere