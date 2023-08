Ida Platano e Alessandro Vicinanza ancora nel mirino degli hater. Nonostante abbiano ampiamente allontanato le voci di crisi che hanno sempre caratterizzato la loro storia d’amore nata a Uomini e Donne si ritrovano nuovamente a fare i conti con critiche e messaggi feroci lasciati sui social. In ogni caso, per come stanno le cose tra loro adesso, può dirsi escluso un ritorno della dama di Brescia nel parterre femminile dello studio di Maria De Filippi, accanto alla sua amica Gemma Galgani.

Si è molto parlato di Ida Platano ancora una volta a UeD, in vista della nuova edizione che partirà a inizio settembre. Ma con Alessandro Vicinanza la relazione sembra andare a gonfie vele, quindi colpi di scena a parte, continueranno a farsi vedere sui social magari. E chissà in quale altro posto da sogno trascorreranno giorni di vacanze felici. Proprio questo è il punto: la discussione ora si è spostata sui luoghi di lusso che hanno frequentato questa estate 2023.

Ida Platano ora sbotta: “Fatevene una ragione”

Ida Platano e il suo cavaliere, infatti, sono appena rientrati da Formentera dopo una settimana trascorsa tra relax, cene in ristoranti rinomati e gite in barca. Solo negli ultimi mesi, da quando cioè sono una coppia, hanno visitato Miami, Parigi, Firenze, Cortina, Sardegna e da ultima la perla delle Baleari, da sempre meta di molti vip.

Ma nemmeno il tempo di tornare a casa e pubblicare un post sulla vacanza appena fatta che Ida viene sommersa da critiche. Gli hater le danno della “mantenuta” dopo tutte questa fughe romantiche in posti top. “Altro che amore, la mantiene”, si legge in tanti commenti. E non è nemmeno la prima volta che succede,. Questa volta, però, la dama ha voluto esporsi in prima persona.

“Non sono qui per giustificarmi, anche perché la cattiveria di certe persone non mi fa più né caldo né freddo”, ha esordito tra le Storie per ribattere a chi pensa che sia fidanzata con Alessandro quasi solo per potersi concedere vacanze extralusso. E ancora, piuttosto arrabbiata: “Ho sempre viaggiato secondo le mie possibilità, ma a chi faccio del male?”.”Devo sentirmi dire che sto con lui perché mi paga i viaggi. Mi ha regalato solo quello a Miami, per il resto faccio tutto da me. Fatevene una ragione“, ha concluso.