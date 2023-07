Uomini e Donne, su Alessandro Vicinanza e Ida Platano ora dice la sua Armando Incarnato. Armando che nelle settimane scorse è stato al centro di numerose voci. A rilanciarle Amedeo Venza, che dedicava una delle ultime Storie Instagram al cavaliere napoletano: “Esce da un mese con una persona, ma a settembre tornerà in studio”. Non solo, l’influencer ed esperto di gossip si era detto certo del fatto che Armando Incarnato starebbe frequentando assiduamente una ragazza dall’identità sconosciuta.

Ma che non sarebbe nulla di serio visto che dopo l’estate riprenderà posto nel parterre. “Dirà che ha frequentato relativamente una persona ma che non è andata”, aveva concluso Amedeo Venza aggiungendo una risata riferita probabilmente all’atteggiamento che il cavaliere avrebbe sin da quando aveva esordito in trasmissione. Armando non aveva replicato.





Uomini e Donne, Armando Incarnato deluso da Ida e Alessandro

Ora, al contrario, parla di Alessandro e Ida: o almeno così sembrerebbe. La crisi nella coppia sembra rientrata ma Armando non avrebbe perso tempo lanciando una frecciatina proprio nei confronti della coppia nata a Uomini e donne.”L’amore per certa gente è diventato un lavoro. Quando vieni a conoscenza di certe cose, veramente capisci quanto sia povero e misero il mondo in cui viviamo”.

Ha scritto il cavaliere napoletano nel suo post-sfogo sui social. E ancora: “Visto che l’amore è finto e le liti sono finte, mi auguro perlomeno che ogni tanto ci siano momenti di intimità”, ha aggiunto ancora Armando. “Tutto proiettato alla retribuzione mediatica, ma come si fa. Che delusione”, ha aggiunto Armando.

Anche Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip, si era occupato della coppia. Anche se al momento esclude una crisi o una rottura tra Ida e Alessandro, il blogger fa sapere che i due potrebbero essere ospiti di una delle prime registrazioni del dating-show per parlare della loro prima estate da innamorati.