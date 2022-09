“Ho deciso”. UeD, svolta definitiva per Ida Platano: la dama ricomincia da lui

Ida Platano grande protagonista a Uomini e Donne, per la dama bresciana c’è una nuova fiamma. Si tratta di un cavaliere arrivato appositamente per lei. Una boccata d’aria fresca dopo la storia con Alessandro Vicinanza che non era stata gradita dai fan del programma. Scrive un’utente: “A me Alessandro non piace proprio, né fisicamente, né caratterialmente, né come parla Al di là di questo mi sembra falso corteggiare di nuovo Ida”.



“Non è che hanno avuto una storia importante, sono uscite due, tre volte e si sono insultati per settimane, quindi sta messo male pure de capoccia”. E quella con Riccardo non era andata meglio. Nel bersaglio era finita anche la conduttrice. Scrive un’altra utente sulla pagina Instagram del dating. “È veramente patetico che Maria si metta a difendere Ida, e fare di tutto perché Riccardo torni con lei. Ida dopo due anni si dice innamorata di Riccardo ancora”.

“Ma per favore avrà fatto più battaglie lei che chissà chi altroché innamorata di …. Sono due persone terra terra e Maria e veramente puerile a portare avanti questo squallido teatrino”. Di sicuro c’è che non sono stati giorni facili per UeD. Nelle puntate scorse le rivelazioni di Davide Donadei su Roberta Di Padua avevano fatto rumore.



“Tra me e Roberta c’è stato un bacio ma dopo la fine della mia relazione con Chiara – ha ammesso Davide in studio – Mi è sempre piaciuta Roberta, non ci voleva una laurea per capire che io e Roberta, due anni fa, ci piacevamo. Se dopo due mesi mangio una pizza con una persona che mi è sempre piaciuta e c’è stato un bacio, perché devo passare per la persona sbagliata?”.



E ancora: “Dopo due mesi che non faccio nulla è anche lecito”, ha continuato Davide Donadei facendo però arrabbiare la sua ex fidanzata. Per un amore perduto c’è uno che potrebbe sbocciare. Per Ida Platano è arrivato il momento di lasciarsi alle spalle Riccardo Guarnieri e deciderà di approfondire la conoscenza con Claudio. A quanto riportano le anticipazioni i due usciranno insieme e, dopo la prima esterna, non potranno lamentarsi di come sono stati insieme.

