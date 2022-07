Ida Platano dedica inaspettata sui social. La dama di UeD sta facendo molto parlare di sé in queste settimane tra presunti impegni in tv e gossip sulla presunta nuova fiamma. Per esempio pochi giorni fa, dopo essere rientrata da Roma, ha pubblicato delle Storie per documentare un suo nuovo viaggio fuori città.

Questa volta però è stata più misteriosa del solito: non ha svelato nemmeno la sua destinazione e si è mostrata sui social soltanto appena tornata a casa. “Eccomi qui, vi sono mancata? Ho fatto un viaggio di andata e ritorno”, ha raccontato. Poi, senza scendere troppo nei dettagli della trasferta: “Ho fatto una toccata e fuga, ma è stato bellissimo”.





Ida Platano dedica al cavaliere di UeD: “Mi manchi”

Stop, nessuna altra informazione circa questa vacanza segreta della dama che, dicono, potrebbe partecipare alla nuova edizione de La Talpa. Dopo la toccata e fuga misteriosa, Ida Platano è tornata alla sua vita, quindi lavoro, famiglia, amici e sponsorizzazioni su Instagram.

Ma tra le ultime Storie anche una dedica a un cavaliere di UeD: “Mi manchi, ti voglio bene Alessandro”. Ida Platano ha infatti condiviso il video di Wittytv di lui e Pinuccia al concerto di Vasco Rossi. La dama non ha potuto fare a meno di lasciare questo dolce messaggio per l’amico che l’ha sostenuta durante la scorsa stagione televisiva.

Non solo. Un pensiero anche per Gemma Galgani: Ida Platano sempre nelle sue storie su Instagram ha pubblicato il video della luna piena, taggando l’amica storica e collega a UeD di Torino, che proprio nei giorni scorsi si era lasciata ispirare dal cielo.

