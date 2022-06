Alessandro Pinuccia UeD di nuovo insieme. Le foto questa volta arrivano dai fan del programma di Maria De Filippi, che hanno intercettato la coppia protagonista a quello che fu il trono over in un luogo che chi non ha seguito le vicende del cavaliere non può nemmeno immaginare.

A Bari, allo stadio San Nicola, c’erano anche dama e cavaliere. Proprio Alessandro Pinuccia UeD hanno seguito il concerto di Vasco Rossi dagli spalti e, curiosità che ha fatto impazzire chi li ha beccati tra i 50mila spettatori, vestiti con abiti elegantissimi.





Alessandro Pinuccia UeD di nuovo insieme: le foto dei fan

Praticamente con abiti da cerimonia, anche se va detto che anche in studio a UeD sono sempre molto eleganti: Alessandro con uno smoking, Pinuccia con un lungo abito blu elettrico. Ovviamente la loro presenza al concerto ha subito scatenato gli utenti Twitter: “Pinuccia sempre con la stessa faccia allegra”, ha ironizzato più di qualcuno.

Chi ha seguito le puntate di questa stagione del programma di Maria De Filippi sa che Alessandro aveva più volte espresso la sua passione per Vasco Rossi. Per questo motivo a ottobre scorso la conduttrice annunciò al cavaliere un regalo che il cantante aveva voluto fargli. “Con molto piacere – la lettera di Live Nation, la multinazionale specializzata nell’organizzazione dei concerti – sono qui ad invitare il signor Alessandro, partecipante della trasmissione UeD, ad uno dei concerti di Vasco Rossi, previsti per il 2022 nella città che preferisce, insieme all’accompagnatore o accompagnatrice con cui vorrà condividere questa bella esperienza”.

Oddio ma Alessandro è andato al concerto di Vasco con Pinuccia, vestito da Gran Gala, lei non ride manco morta 😂. #uominiedonne pic.twitter.com/CvDlD2nne3 — Miry🌸 (@_LaMiry_) June 23, 2022

una Pinuccia e un Alessandro a caso, al concerto di Vasco a Bari, in tenuta elegante.

così.

per non dimenticare.

(Pinuccia sempre con la stessa faccia allegra)#uominiedonne pic.twitter.com/ESL8LCoZaP — ladytrash (@ladytrash2) June 22, 2022

È stata una vera sorpresa per il cavaliere di UeD ricevere questo invito. E inizialmente Alessandro aveva detto che avrebbe portato con sé uno dei figli perché pensava che a Pinuccia non piacesse il cantante, ma è ovvio che poi ha cambiato idea. Ha scelto la sua terra, la Puglia, come location dell’evento e poi invitato la dama. “Tutti insieme mi fa piacere”, aveva risposto lei e così è stato.

