Adesso non ci sarebbero più dubbi su alcuni episodi che si susseguono continuamente e che vedono Maria De Filippi protagonista a ‘Uomini e Donne’. In particolare, sotto la lente di ingrandimento è finito il suo atteggiamento assunto nei confronti della dama Pinuccia. Quest’ultima ha dei rapporti molto tesi con Tina Cipollari e in più occasioni l’anziana donna è scoppiata a piangere. Ma Queen Mary si è praticamente sempre schierata dalla sua parte e ora si è scoperto il motivo.

Prima di dirvi tutto su Maria De Filippi e Pinuccia, soffermandosi proprio su Tina Cipollari, l’opinionista è molto apprezzata dal pubblico nell’ultimo periodo per le sue considerazioni anche su Ida Platano e Armando Incarnato. E alcuni utenti hanno commentato: “Mamma mia, sono settimane e mesi che non ne sbaglia una”, “Alzate lo stipendio a Tina, per favore, che è l’unica regina”, “Tina è l’unica che dice la verità lì dentro e soprattutto non è di parte”, “Tina rappresenta Uomini e Donne”.





UeD, perché Maria De Filippi difende Pinuccia

In diverse circostanze Maria De Filippi si è messa di traverso con Tina e l’ha invitata a non esagerare con Pinuccia. Il pubblico non ha potuto non accorgersi di queste prese di posizioni uniche nel suo genere da parte della conduttrice. E ora a fare chiarezza sull’argomento ci ha pensato il settimanale ‘Nuovo’, diretto da Riccardo Signoretti. Ed è uscito quindi fuori il retroscena sul perché la moglie di Maurizio Costanzo abbia così tanta delicatezza nei confronti della dama del Trono Over.

Ecco perché Maria De Filippi avrebbe sempre grande tenerezza nei riguardi di Pinuccia, stando a quanto rivelato dal settimanale ‘Nuovo’: “Tutti in studio hanno l’impressione che Maria riveda in Pinuccia la sua amata mamma, che ha perso sei anni fa all’età di 88 anni. Spinta dal suo ricordo, appare sempre ben disposta verso di lei, anche se a volte la signora di Vigevano non è facile da sopportare”. Dunque, Pinuccia le ricorda moltissimo il genitore e non riuscirebbe proprio ad andarle contro.

Giorni fa Tina Cipollari ha anche coinvolto il cavaliere Alessandro: “Ha capito la str*** che sei, non ti vuole”. “Ma chi ti credi di essere Tina Cipollari? Mi sembra di essere al teatro, non a UeD, tu stai disfando l’amore alle persone”, la reazione di Pinuccia, che tra urla e lacrime ha abbandonato lo studio. “Non ce la faccio più, è una vergogna”, ha singhiozzato dietro le quinte. E anche in quella occasione Maria l’aveva supportata.

